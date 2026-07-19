Barclays sitúa a Santander como el banco que más crece de abril a junio y resalta la rentabilidad de CaixaBank

El grupo financiero Barclays ha señalado en un reciente informe sobre las estimaciones de resultados de las entidades financieras españolas para el segundo trimestre del año a Santander como el banco que más aumentó su beneficio respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, más de un 10%.

Al mismo tiempo, la firma británica ha argumentado que las estrategias comerciales muestran una creciente divergencia entre entidades y ha resaltado que CaixaBank parece estar "mejor posicionada" para ofrecer un crecimiento rentable.

"Nuestro monitor de precios de hipotecas y depósitos pone de manifiesto diferencias significativas en las estrategias. Mientras que Ibercaja y Banca March ofrecen actualmente algunas de las propuestas más competitivas en hipotecas a tipo fijo, Openbank, Bankinter, Sabadell, Unicaja y BBVA destacan en la captación de clientes mediante remuneración de depósitos e incentivos en efectivo", ha explicado la entidad en el estudio.

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En este sentido, los analistas de Barclays han detallado que la principal cuestión para los inversores no radica en "qué entidades están registrando el mayor crecimiento comercial", sino en "cuáles están mejor posicionadas para transformar esa actividad comercial en crecimiento sostenible y rentable".

"En ese ámbito, CaixaBank sobresale claramente. La entidad registra un crecimiento del crédito hipotecario superior al del mercado sin recurrir a ofertas agresivas ni en hipotecas ni en depósitos. Además, mantiene un sólido crecimiento en segmentos de mayor rentabilidad, como el crédito al consumo y la financiación a pymes", ha especificado la compañía con sede en Londres.

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SANTANDER ENCABEZA EL AUMENTO DE BENEFICIOS (+10,5%)

Por bancos, Barclays ha reconocido a Santander como la entidad financiera que más aumentará sus ganancias de abril a junio. En concreto, la firma prevé que el banco cántabro obtenga un beneficio neto atribuido de 3.791 millones de euros, lo que supone un incremento del 10,5% en términos interanuales, impulsado por el crecimiento de los ingresos y el mantenimiento del dinamismo comercial en el conjunto del Grupo, pese al aumento de las provisiones en Brasil y Argentina.

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La entidad presidida por Ana Botín, tal y como acredita Barclays, elevará su margen por intereses un 8,2% sobre el segundo trimestre de 2025, hasta los 11.475 millones de euros, y sus ingresos por comisiones un 10,8%, hasta los 3.470 millones. De este modo, Santander registrará 15.756 millones de euros de ingresos totales -margen bruto-, un 9,3% más que doce meses atrás.

"La evolución de los tipos de cambio debería volver a impulsar los resultados publicados, favorecidos por la apreciación de las divisas latinoamericanas frente al euro, las tasas más bajas en Brasil y las todavía elevadas en Europa", reza el documento.

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Le sigue Bankinter, que, según el pronóstico de Barclays, aumentará su beneficio un 9,2% interanual, hasta tocar los 296 millones de euros. En su caso, el margen de intereses se ubicará en los 589 millones (+5,1%) y los ingresos por comisiones en 210 millones (+9,5%), lo que elevará los ingresos totales hasta los 799 millones de euros (+4,8%).

"Aunque los inversores siguen centrando su atención en la remuneración de los depósitos, creemos que la presión sobre los costes de financiación seguirá siendo manejable durante el trimestre", han justificado los estrategas de la firma británica.

Por detrás, Barclays sitúa a BBVA, que tal y como estima, elevará su beneficio en un 6,9%, hasta los 2.940 millones de euros. En su caso, el margen de intereses se ubicará en los 7.518 millones (+21,1%) y los ingresos por comisiones en 2.284 millones (+17,1%). Así, el margen bruto se elevará un 19,5% hasta los 10.407 millones de euros.

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Pese al crecimiento de los ingresos, el avance se verá limitado por el aumento de los costes, que, aunque se moderarán respecto al trimestre anterior, rondarán los 4.000 millones de euros (+22,9% interanual), y por el deterioro de los activos financieros, que alcanzará los 1.774 millones (+28,9%).

"Esperamos un sólido impulso comercial tanto en España como en México, junto con el respaldo de un peso mexicano más fuerte, que compensará parcialmente la normalización de los ingresos por operaciones financieras, así como la evolución negativa de la lira turca (TRY) y el peso argentino (ARS) y una menor aportación del acuerdo con Allianz en España", han aseverado los economistas del análisis.

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CAIXABANK, UNICAJA Y SABADELL

Para Caixabank, la multinacional británica pronostica 1.562 millones de euros de beneficio para los meses de abril a junio, un 5,4% más que el mismo periodo un año atrás. En su defecto, el margen de intereses sobrepasará los 2.751 millones (+4,3%) y los ingresos de gestión patrimonial, seguros y comisiones bancarias los 1.391 millones (+6,8%). Así, el margen bruto aumentará hasta los 4.211 millones de euros, un 4,5% más.

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"El margen de intereses debería beneficiarse del fuerte crecimiento del negocio, de la mejora en la rentabilidad de la cartera crediticia gracias a un cambio favorable en la composición del crédito y del continuo apoyo de las reinversiones de la cartera de inversión de renta fija de bajo riesgo utilizada por los bancos (ALCO, por sus siglas en inglés)", ha corroborado el equipo de Barclays.

En cuanto a Unicaja y Sabadell, la firma londinense no augura unos resultados tan halagüeños para ellos. Así, para el banco andaluz anticipa un aumento de los beneficios del 1,1% respecto a los del segundo trimestre de 2025, hasta los 181 millones de euros.

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La entidad presidida por José Sevilla contabilizará un incremento de los márgenes de intereses muy modestos (+1,8%), hasta los 381 millones. Por su parte, las comisiones se ubicarán en los 136 millones (+4,6% respecto a doce meses atrás). Pese a que, en total, los ingresos subirán un 1,6%, los gastos totales ascenderán un 4,7%, hasta los 248 millones de euros, lo que limita la mejora de resultados.

"Aunque creemos que el segundo trimestre confirmará que el margen de intereses ha tocado suelo, no esperamos que, por sí solo, impulse una mejora significativa de esta partida. Así, el mayor crecimiento de las comisiones compensará la ligera decepción", ha subrayado la entidad británica en su informe.

Por último, la multinacional augura un recorte interanual del 18,5% de los beneficios para el Sabadell en el segundo trimestre del año si se excluye la contribución de TSB, hasta los 335 millones de euros. De incluir la aportación de la filial inglesa --vendida en julio a Santander por 2.650 millones de libras, es decir, 3.120 millones de euros--, el resultado se elevará a 676 millones de euros (+39% interanual en las mismas condiciones).

Desde Barclays, prevén un margen de intereses de 895 millones de euros, (-1,2% sobre el mismo periodo del año anterior). "Aunque seguimos creyendo que el banco puede cumplir su objetivo de margen de intereses para 2026, alcanzar la meta fijada para 2027 probablemente requerirá mantener el impulso comercial y un mayor apoyo del crecimiento de los volúmenes", han señalado los expertos de la entidad en el informe.

Además, la compañía espera que los ingresos por comisiones se recuperarán hasta los 329 millones de euros (+0,5% interanual). Así, el margen bruto ascenderá a 1.243 millones de euros (-0,7% interanual). Por el contrario, los costes se incrementarán un 13,2% hasta los 606 millones de euros.

"De enero a marzo Sabadell anotó 55 millones de euros en gastos de reestructuración vinculados al programa de prejubilaciones en España y se espera que en el segundo trimestre sea de 35 millones. Este programa generará un ahorro bruto anual de costes de cerca de 40 millones", han concluido desde Barclays.