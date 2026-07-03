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Amplían el área de confinamiento por el incendio de la Bisbal d'Empordà (Girona)

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La Bisbal d'Empordà (Girona), 3 jul (EFE).- Protección Civil ha ampliado el área de confinamiento por el incendio de la Bisbal d'Empordà (Girona), que afectaba inicialmente a una casa de colonias de verano y al núcleo principal del barrio de Sant Pol, y la ha hecho extensiva a casas más al sur, así como a una urbanización de Santa Cristina d'Aro.

Los vecinos de la zona han recibido una alerta que se suma a las anteriores y en la que, igualmente, se les insta a permanecer en sus viviendas y a cerrar puertas y ventanas.

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Los bomberos trabajan con 45 medios, diez de ellos aéreos y el resto unidades terrestres, para frenar un fuego que aviva el fuerte viento que sopla en la zona y que genera focos secundarios que complican las labores de extinción.

La prioridad actual es el tercer tercio del flanco derecho, en el que los efectivos ponen todo el esfuerzo para que no se abra, con especial preocupación por la cercanía de la amplia masa forestal del macizo de Les Gavarres, lo que ha conllevado la solicitud de incorporar aviones anfibios, denominados FOCA, por su gran capacidad de carga de agua.

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Por el momento, el fuego afecta a una superficie aproximada de treinta hectáreas, según datos provisionales de los Agentes Rurales, mientras sigue cortada al tráfico la carretera C-660, que enlaza La Bisbal d'Empordà con el municipio de Calonge i Sant Antoni, ante la cantidad de humo que hay en la zona. EFE

(foto) (vídeo)

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