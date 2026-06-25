Los laboristas piden investigar a Farage por posible conflicto de interés en criptoactivos

Londres, 25 jun (EFE).- El Partido Laborista británico ha pedido investigar si el líder de Reform UK, Nigel Farage, trató de favorecer los intereses de un importante donante del sector de las criptomonedas al defender ante el Banco de Inglaterra posiciones contrarias a una libra digital y a restricciones sobre las criptomonedas estables.

En una carta dirigida a la Autoridad de Conducta Financiera (FCA), el regulador financiero, difundida este jueves, la presidenta laborista, Anna Turley, reclamó que se examine si las actuaciones de Farage en materia de criptoactivos pudieron beneficiar a Christopher Harborne, un inversor en criptomonedas y principal donante de Reform UK.

PUBLICIDAD

Harborne, accionista destacado de la criptomoneda estable Tether, ha donado más de 25 millones de libras (29 millones de euros) a la formación populista de derechas.

Además, entregó a su líder un "regalo" de 5 millones de libras (5,8 millones de euros) antes de las elecciones generales de 2024, que el político no declaró ante las autoridades parlamentarias con el argumentó de que lo destinó a sufragar su seguridad personal.

PUBLICIDAD

La carta alude a informaciones periodísticas según las cuales Farage y el número dos de Reform UK, Richard Tice, se reunieron en septiembre de 2025 con el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, para expresar su oposición a una eventual libra digital emitida por el banco central y a las restricciones a las llamadas 'stablecoins' o criptomonedas estables.

Según los laboristas, la eliminación de esos obstáculos regulatorios podría beneficiar a empresas como Tether, una de las mayores criptomonedas estables del mundo y de la que Harborne es un importante accionista.

También señalan que Farage ha elogiado públicamente a esa compañía y ha defendido que el Reino Unido se convierta en un centro mundial de los criptoactivos.

Por todo ello, el Partido Laborista pide a la FCA que determine si los posicionamientos de Farage "pudieron suponer una forma de promoción de inversiones" en criptoactivos; si el político informó adecuadamente de posibles conflictos de interés y si el caso plantea problemas de "protección de los consumidores o de integridad del mercado".

PUBLICIDAD

Reform UK encabeza actualmente las encuestas de intención de voto en el Reino Unido, seguido del gobernante Partido Laborista y el Partido Conservador, primero de la oposición en el Parlamento. EFE