Gafas de sol: 5 claves para elegir la mejor versión

Inmaculada Tapia

Madrid, 15 jun (EFE).- ¿Cuadradas, redondas o estilo 'cat eye' ?, ¿Negro, marrón o verde? ¿De pasta o de metal? Parece sencillo, pero no lo es. Elegir el estilo de gafas que vaya mejor con nuestro óvalo facial lleva horas frente al espejo, pero algunos 'tips' facilitan la tarea.

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El territorio de las gafas de sol es delicado, un complemento que realza el estilismo o es capaz de hundir nuestra estética si la elección no es la acertada. Hay rostros que salen a flote con cualquier diseño, pero la mayoría sucumben a una elección desafortunada aunque se trate de una magnífica propuesta.

Mónica López, directora de diseño y producto de la firma Mo, recomienda, principalmente, elegir gafas con un factor de protección adecuado, "es en lo primero que nos tenemos que fijar", advierte a EFE para evitar el impacto de la radiación solar, por lo que aconseja acudir a un centro especializado que cuide la salud visual.

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"La gafa de sol no solo es moda", incide, y destaca la importancia de la protección para la radiación UVA presente tanto en verano como en invierno, aunque en esta última época del año los cristales son "más cómodos", con lentes más suaves para cielos nublados.

Después, añade, lo principal es que las gafas "te representen, es un accesorio importante que habla de tu estilo", una razón por la que sugiere que sea un modelo que se adapte a la forma de rostro para equilibrar las facciones.

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Este año, la tendencia se ha dirigido a monturas extragrandes, llamativas, a las que han sucumbido desde Zendaya a Anne Hathaway, mientras que Kaia Gerber ha optado por un diseño cuadrado y reducido, y Gigi Hadid no es la primera vez que elige las de ojos de gato.

Del minimalismo más absoluto, al estilo años 70 o monturas geométricas y sobre todo mucho color son algunas de las propuestas para complementar cada 'look' esta temporada.

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López advierte en que lo primordial es identificar la forma del rostro para contrarrestar y lograr unos rasgos más equilibrados.

Con esa intención, la experta ofrece algunas claves que ayudan a elegir el modelo más adecuado para cada tipo de óvalo facial.

"En una conversación los ojos van a la gafa" y es una manera de redirigir la mirada de tu interlocutor, apunta López.

1. Los rostros redondos se verán más favorecidos con diseños rectangulares o cuadrados que ayudan a estilizar su contorno.

2. En el caso de que sea más cuadrado habría que equilibrar con una montura más ovalada que ayude a suavizar las facciones.

3. Cuando se trata de una cara ovalada, la experta recomienda una dosis más de geometría.

4. Y si nuestra imagen se relaciona con la cara de diamante, "muy típica", hay que buscar equilibrar los pómulos y aconseja un estilo 'cat eye' (ojo de gato) que permite que se eleve la mirada.

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5. Según López, en la dicotomía entre acetato o metal entra el punto de la comodidad por su ergonomía, aunque la tendencia de ahora, puntualiza, es el acetato con lente lavada.

Precisamente, el tono de la lente depende de la fotosensibilidad de cada individuo, aunque las más habituales -aclara- son las grises degradadas, verdes degradadas y marrones y también aparecen las lentes lavadas en naranjas, amarillos, verdes o celestes, quizá más propicias para personas menos fotosensibles.

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En el caso de los caballeros, la experiencia de López le dice que van en busca de modelos más funcionales, "no tan estéticos como en el caso de la mujeres".

Esta temporada Mo ha presentado una colección de monturas de colores "que dan una imagen más diferencial y personal" y subraya que, independientemente de la edad, "la gente ha perdido la vergüenza y busca gafas más grandes y monturas de colores", aunque no hay termino medio y también atraen las más pequeñas.

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Es una temporada de contrastes, afirma, "no se busca la atemporalidad", que sí se enfoca en la elección de gafas graduadas.

"Unas gafas de sol tienen el poder de renovar por completo tanto un estilismo como la propia actitud", argumenta el equipo creativo de Fendi, un argumento al que se suman los creativos de Sunglass Hut que indican que son una expresión de personalidad y confianza. EFE

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