Madrid aprobará el próximo jueves el proyecto de urbanización de la Operación Campamento

Madrid, 30 jun (EFE).- El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado este martes que la Junta de Gobierno del próximo jueves aprobará el proyecto de urbanización de la conocida como Operación Campamento, lo que supone incrementar en 10.000 viviendas las existentes en la capital.

Almeida ha sacado pecho en el debate de la ciudad de la capacidad del ayuntamiento de construir vivienda asequible, y ahí ha hecho el anuncio del "desbloqueo" de la Operación Campamento.

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El proyecto, que está promovido por Casa 47 Entidad Pública Empresarial, será supervisado por el Área de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento de Madrid y supondrá una inversión de más de 383 millones de euros.

El ámbito se localiza en el extremo suroeste de la ciudad, tendrá una edificabilidad para uso residencial de 1.134.994 metros cuadrados, permitiendo construir 10.700 viviendas, de las que el 65 %, 7.000 viviendas, contará con algún tipo de protección, mientras que las 3.700 restantes serán para construir vivienda libre.

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El Gobierno de Almeida establecerá un mínimo de cinco años de empadronamiento en la ciudad de Madrid con carácter prioritario para el acceso a la vivienda pública.

"Quienes han demostrado durante más tiempo un compromiso con esta ciudad deben tener prioridad en la adjudicación de la vivienda pública, y esto no significa discriminar, sino valorar a aquellas personas que llevan más tiempo contribuyendo a construir cada día una ciudad mejor", ha aseverado el alcalde.

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Además, se ha decidido en su Ejecutivo lanzar un programa de 1.500 viviendas en régimen de alquiler con opción a compra y también se modificará el Reglamento de la Empresa Municipal de la Vivienda para prohibir que los 'okupas', "los que infringen la ley", puedan acceder a viviendas públicas del Ayuntamiento de Madrid.

El alcalde ha destacado también que Madrid lidera a nivel nacional la reducción de las Viviendas de Uso Turístico (VUT) en comparativa con el conjunto del territorio nacional, un 40 % frente al 15 % de todo el país, según ha señalado. EFE

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