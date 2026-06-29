Jesulín de Ubrique, al lado de su hija Juls Janeiro en uno de los días más importantes de su vida

A pesar de las duras críticas que ha recibido en los últimos días a través de las redes sociales, Juls Janeiro ha vuelto a recurrir a ellas para compartir con sus seguidores uno de los momentos más importantes de su vida, la compra de su primera vivienda. En esta ocasión el propio Jesulín de Ubrique ha viajado hasta Madrid para acompañar a su hija en un paso tan importante en su vida demostrándole así que puede contar con él siempre a pesar de la distancia en el día a día.

"No sabéis la ilusión que me hace poder escribir esto y sobre todo las ganas que tenía de contaros. Hoy me he convertido en propietaria de mi primera casa" ha comenzado escribiendo la joven en una publicación de Instagram en la que también ha compartido una fotografía del momento de la firma ante el notario. "Hann sido meses de nervios, papeleo y muchísima ilusión. ahora sí que empieza una de las etapas más bonitas de mi vida. estoy deseando compartir todo lo que pueda de este proceso con vosotros y, por supuesto, con muchísimas ganas de convertir mi casita en un hogar" ha añadido la joven como muestra de lo ilusionada que está con esta nueva etapa de su vida queha comenzado.

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Como no podía ser de otra forma, los mensajes de cariño y alegría por parte de sus seguidores no se han hecho esperar y entre ellos se ha colado alguno de amigos que no han dejado pasar la oportunidad de felicitarla. "Felicidades mi amor" ha escrito Tamara Gorro como muestra de la gran amistad que han formado durante las grabaciones del programa 'La Caja Amarilla' en el que participan ambas. Por su parte, también María José Campanario quería mostrar su alegría y orgullo públicamente con un comentario hacia su hija. "Enhorabuena, mi niña preciosa. Te lo mereces! Ahora a disfrutar de lo que espero sea tu precioso hogar" a lo que Juls respondía: "Gracias siempre por estar ahí junto con papá y animarme cada día a prosperar y ser mejor persona".

Tras la firma, Julia y Jesulín de Ubrique aprovechaban su encuentro para celebrar la compra en un conocido restaurante de la capital madrileña en el que pasaban varias horas junto a unos amigos. A la salida, el diestro no dudaba en inmortalizar el momento con una fotografía antes de despedirse muy cariñoso y cercano de los allí presentes y continuar con la jornada agarrado de la mano de su hija por las calles de la ciudad.

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