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José María Almoguera desmiente a su ex, Paola Olmedo, sobre su divorcio: “Ojalá, pero todavía no estamos divorciados”

El hijo de Carmen Borrego desmiente públicamente a su exmujer y sorprende al admitir que no descarta volver a casarse junto a María ‘La Jerezana’

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07/01/2026 José María Almoguera EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD
07/01/2026 José María Almoguera EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

Cuando parecía que José María Almoguera y Paola Olmedo habían puesto punto final de forma definitiva a su historia, una inesperada aclaración del colaborador ha vuelto a poner el foco sobre su situación legal. Apenas unos días después de que Paola asegurara públicamente que ambos ya habían firmado el divorcio y que todos los trámites estaban cerrados, el hijo de Carmen Borrego ha salido al paso para matizar sus palabras.

Lejos de confirmar la versión de su expareja, José María ha sido rotundo. “Ojalá, pero no estamos divorciados”, aseguró durante su intervención en el programa El tiempo justo. Una declaración que ha sorprendido a muchos, especialmente porque llega después de que Paola Olmedo transmitiera una imagen de absoluta normalidad y tranquilidad respecto al proceso.

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La discrepancia entre ambas versiones no ha tardado en llamar la atención. Mientras Paola daba por finalizado uno de los capítulos más importantes de sus vidas, José María ha dejado claro que todavía quedan asuntos pendientes antes de que el divorcio pueda considerarse completamente cerrado.

José María Almoguera y Paola Olmedo en una imagen de archivo. (Europa Press)
José María Almoguera y Paola Olmedo en una imagen de archivo. (Europa Press)

La inesperada contradicción entre José María y Paola

Durante su intervención televisiva, José María Almoguera explicó que prefiere mantener la máxima discreción sobre este asunto por recomendación de su abogado. “Mi abogado me ha recomendado que hasta que no estén hechas las cosas no se hable de ellas”, afirmó, evitando entrar en demasiados detalles sobre el estado actual de los trámites.

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A pesar de la rectificación, el colaborador quiso destacar el tono conciliador que mostró Paola durante su reciente entrevista. De hecho, aseguró que le gustó especialmente la forma en la que habló de su familia y de Carmen Borrego. “Estuvo bien y habló con cariño de mi madre”, comentó.

La empresaria, por su parte, se había mostrado convencida de que todo estaba resuelto. “La noticia es que ya hemos firmado. Estamos súper tranquilos”, afirmó recientemente, añadiendo además que tanto ella como José María mantienen una relación cordial y sin conflictos.

Según explicó anteriormente la propia Paola, uno de los motivos que habría ralentizado el proceso estaba relacionado con cuestiones económicas derivadas de un negocio compartido. Ambos realizaron una inversión conjunta que no terminó funcionando como esperaban y cuya situación debía resolverse antes de cerrar definitivamente los acuerdos de separación.

Paola Olmedo afirmó que ya había firmado el divorcio con José María Almoguera. (Europa Press)
Paola Olmedo afirmó que ya había firmado el divorcio con José María Almoguera. (Europa Press)

José María Almoguera habla de una futura boda

Más allá del divorcio, hubo otro momento de la entrevista que no pasó desapercibido. José María Almoguera sorprendió al reconocer que no descarta volver a casarse en el futuro. Una confesión que llega en uno de los momentos más estables de su relación con María Sánchez, conocida por los espectadores como ‘La Jerezana’.

La pareja se conoció durante su paso por GH Dúo y, desde entonces, su relación no ha dejado de consolidarse. Tanto es así que el colaborador ya se plantea la posibilidad de volver a pasar por el altar algún día. “Me he planteado volver a casarme. Yo estoy con la persona con la que quiero estar de aquí a mucho tiempo. Dios dirá”, confesó con naturalidad.

Aunque asegura que no tiene prisa por dar ese paso, sus palabras reflejan el buen momento personal que atraviesa tras unos años especialmente intensos. No hay que olvidar que su separación de Paola Olmedo coincidió con una de las etapas más complicadas para la familia Campos, marcada además por el mediático distanciamiento que protagonizó con su madre.

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