José María Almoguera responde a su exmujer, Paola Olmedo: "Está todo por escrito"

Paola Olmedo ha afirmado que nunca pensó que tendría que enfrentar una situación como la actual, declarando que su exmarido está mezclando temas personales y acusaciones según sus propios intereses. Esta postura, recogida por Europa Press, refuerza la percepción de una profunda fractura en la relación con José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, y anticipa un proceso legal y mediático complejo que ya ocupa la atención del público, según reportó dicho medio.

El medio Europa Press informó que la situación entre José María Almoguera y Paola Olmedo se ha deteriorado drásticamente desde su separación en la primavera de 2024, con declaraciones cruzadas y cuestionamientos sobre la honestidad de ambas partes en torno al divorcio y la custodia de su hijo Marc, de dos años. Los enfrentamientos públicos comenzaron cuando Olmedo acusó a Almoguera de retrasar la firma del divorcio, insinuando que su intención era posponer así una posible boda con su actual pareja, María, conocida como 'la jerezana'. Este señalamiento originó la intervención de Almoguera en el programa ‘¡De Viernes!’ el 2 de enero, donde expuso públicamente sus razones para la demora en el proceso de divorcio.

Durante la mencionada aparición televisiva, Almoguera ofreció dos motivos principales para la dilación: primero, una cláusula de privacidad en el procedimiento legal por la que busca eximirse de responsabilidad si imágenes de su hijo llegan a la prensa sin su autorización, situación que atribuye a la voluntad de Olmedo; segundo, supuestas deudas económicas que Olmedo tendría con él por un préstamo realizado para la apertura de un negocio propio de la uruguaya. Estas afirmaciones formaron la base de las explicaciones de Almoguera ante la opinión pública.

En respuesta, Paola Olmedo, en diálogo exclusivo con Europa Press, expresó tranquilidad respecto a su situación: "Duermo tranquila por las noches", afirmó, insistiendo en que nunca recibió el dinero que Almoguera le reclama. Olmedo declaró también que dispone de pruebas que respaldan sus palabras, reprobando que su exmarido expusiera cuestiones personales en el espacio mediático. “Nunca pensé que íbamos a llegar a esto. Hay que arriesgarse mucho para soltar todo lo que suelta. Le viene muy bien mezclar las cosas. Uno se olvida de las cosas que uno hace. Ni el tan malo es tan malo, ni el tan bueno tampoco es tan bueno”, manifestó Olmedo a Europa Press, reprochando que su exmarido confunda intencionadamente asuntos privados con argumentos legales.

Lejos de alejarse de la confrontación, José María Almoguera ha contestado a las acusaciones. En declaraciones recogidas por Europa Press, admitió haberse sorprendido por el tono y el contenido de las palabras de Olmedo, aunque agregó que más allá de la sorpresa no le afectan de modo personal. Almoguera ha responsabilizado a su expareja de emplear "excusas" para evitar la firma del divorcio y aseguró que la verdadera razón de la demora puede probarse documentalmente: “La verdad no se dice, se escribe y está todo por escrito”, subrayó, haciendo referencia a la existencia de documentos que respalden su versión.

Según informó Europa Press, otro elemento que alimenta el conflicto es la exposición mediática del menor hijo que comparten. Almoguera ha denunciado que Olmedo intenta responsabilizarlo en caso de que el niño aparezca en medios, aun cuando él no haya dado consentimiento explícito. Además, Almoguera indicó que existen discrepancias respecto a quién hizo pública la imagen del menor ante la familia Borrego, insinuando que fue la propia Olmedo quien envió la foto que permitió el primer contacto entre Carmen Borrego y su nieto.

Las diferencias financieras también forman parte del enfrentamiento divulgado por Europa Press. Almoguera sostiene que Olmedo debe una suma de dinero que él habría aportado como apoyo para un emprendimiento, mientras que Olmedo niega categóricamente haber recibido ese capital. La candidata uruguaya asegura contar con documentación que sustenta su postura, lo que incrementa la tensión entre ambos y deja entrever que el proceso judicial y mediático podría prolongarse.

Este cruce de acusaciones tiene lugar en un contexto familiar especialmente mediático: José María Almoguera es hijo de Carmen Borrego y nieto de María Teresa Campos. Las referencias a la familia y la vida privada de los protagonistas forman parte de las intervenciones públicas de ambos, complicando la separación y la negociación del proceso legal. Europa Press ha recogido los argumentos y las réplicas de ambas partes, evidenciando la complicada situación legal y personal que afrontan Olmedo y Almoguera.

De acuerdo con la cobertura de Europa Press, la escalada de menciones a la situación en platós de televisión y medios escritos incide en la amplificación del conflicto, colocando a la pareja en el centro de la conversación pública, y presionando para que cada parte aporte pruebas documentales de sus alegatos.

El proceso de divorcio, según han declarado ambos a Europa Press, continúa estancado, sin visos de una solución inmediata. Tanto Olmedo como Almoguera han manifestado su disposición a presentar documentos que respalden sus respectivas posiciones, lo que sugiere que la resolución del conflicto requerirá la intervención de instancias legales y, posiblemente, nuevas exposiciones en medios de comunicación.