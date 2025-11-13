España

La policía desmantela una red de tráfico de menores que los trasladaba desde Canarias a Francia: hay 11 detenidos

Los arrestos se han realizado en Lanzarote, Madrid y Las Palmas de Gran Canaria

Detención de 11 personas por tráfico de menores (Policía Nacional)

La Policía Nacional ha desarticulado en España una red internacional implicada en el traslado ilegal de menores desde Canarias hasta Francia. La operación ha culminado con la detención de once personas y el ingreso en prisión provisional de cuatro de ellas. Las detenciones se han realizado en Lanzarote, Madrid y Las Palmas de Gran Canaria.

Estos arrestos son resultados de meses de investigación en el marco de la ‘Operación Tritón’, activada por la desaparición de trece menores en un centro de acogida de Arrecife y uno más en San Bartolomé de Tirajana, entre noviembre de 2024 y mayo de 2025. Desde este momento, las autoridades españolas pusieron el foco en la desaparición de estos jóvenes.

Policía Nacional (Europa Press)
Menores desaparecidos víctimas del tráfico

La alerta saltó cuando los investigadores detectaron irregularidades en la salida de menores bajo tutela institucional. En mayo de 2025, agentes de policía interceptaron en el aeropuerto de Lanzarote a tres menores junto a un ciudadano adulto que intentaba trasladarlos a Madrid.

Según las comprobaciones, los menores se encontraban bajo la tutela de un centro de acogida y carecían de la documentación y permisos exigidos para el desplazamiento. El adulto fue arrestado junto a una de las menores, que, tras las investigaciones, resultó ser mayor de edad, por delitos relacionados con falsedad documental, sustracción de menores y delitos vinculados a los derechos de los ciudadanos extranjeros.

Las indagaciones permitieron desenmascarar la existencia de una organización criminal perfectamente estructurada, con funciones diferenciadas y colaboradores en distintos países. La red disponía de logística en Marruecos para facilitar los traslados y cruces fronterizos, mantenía contactos en Costa de Marfil encargados de suministrar documentación falsificada, y una infraestructura en España que acogía provisionalmente a los menores mientras se gestionaba el paso a Francia, destino final de la trama.

La investigación permitió esclarecer el funcionamiento de la organización, que empleaba rutas y contactos internacionales para desplazar y documentar a los menores de manera fraudulenta, vulnerando así la legislación nacional e internacional en materia de protección infantil y de derechos humanos.

Detenidos en Madrid dos fugitivos internacionales buscados por agredir sexualmente a menores.

Operativo y detenciones

Durante la fase de puesta en marcha de la operación, se registraron dos domicilios en Lanzarote, incautándose documentos, dispositivos electrónicos y sumas relevantes de dinero en efectivo. De los once detenidos, cuatro han ingresado en prisión provisional y se les imputan delitos de organización criminal, falsedad en documento oficial, tráfico ilegal de personas, atentado contra los derechos familiares, encubrimiento y pornografía infantil.

El resto de los implicados han quedado en libertad con cargos mientras se avanza en las actuaciones judiciales. La investigación continúa abierta para localizar y proteger a los menores afectados y establecer de forma definitiva el alcance de la red. Los responsables policiales han articulado canales de cooperación internacional con el objetivo de esclarecer los hechos y garantizar la seguridad de los menores implicados.

Las autoridades subrayan la importancia de la colaboración entre cuerpos policiales internacionales para combatir este tipo de delitos transnacionales y proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad. En este tipo de casos con varios países involucrados, es fundamental que exista esta cooperación.

