Las visitas de Robert Prevost a la Almudena antes de convertirse en el papa León XIV: de su viaje en furgoneta por la España de los 80 a la canonización de un agustino

Robert Prevost, nombre secular del papa León XIV. (Agencia Andina)

La visita del papa León XIV al primer templo de Madrid marcará un nuevo capítulo en su relación personal con la Virgen de la Almudena. Es la primera vez que, como pontífice, Robert Prevost visita la catedral madrileña, si bien ya había cruzado sus puertas en otras ocasiones cuando todavía no había sido elegido.

Aprovechando la visita del papa a Madrid, la Archidiócesis de la capital ha recordado algunas de las estancias previas del santo padre, como su presencia en 2002 durante la canonización del agustino san Alonso de Orozco, cuyas reliquias reposan en la capilla del convento de las agustinas contemplativas que lleva su nombre en la calle La Granja. En esa jornada, la catedral se llenó de rostros conocidos y devoción agustiniana. En este sentido, cabe recordar que Prevost ocupó, durante doce años, el cargo de prior general de esta orden.

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En aquella ocasión, estuvo presente Joaquín Martín Abad, actual canónigo de la catedral, un hombre que pudo conocer de cerca al actual papa y que lo describe como alguien “educado, recatado y con mucho sentido del humor”. Además, cuenta a la Archidiócesis que su conocimiento de san Agustín es profundo, señalando que realizó su tesis doctoral sobre el gobierno de la comunidad según el pensamiento agustiniano. “Este Papa da, incluso en su lema, el carisma de san Agustín a la Iglesia”.

Un sondeo en las calles de Madrid revela qué esperan los creyentes del Papa. Desde acercar la religión a los jóvenes hasta apoyar a los más humildes, los fieles expresan sus deseos y la alegría que les genera su presencia.

Un viejo conocido en España con ascendencia cántabra

El primer viaje del papa León XIV a España tuvo lugar cuando él tenía 26 años, en 1982, momento en el que realizó un viaje de mes y medio por el norte del país en una furgoneta y pasando las noches en casas de agustinianos y en una tienda de campaña. Prevost acababa de ser nombrado sacerdote, y decidió pasar esa temporada viajando sin saber que aquellas mismas tierras que pisaba eran las de sus antepasados, tal y como reveló una investigación del diario The New York Times para la que fue elegido y que encontró varios antepasados suyos en la zona de Cantabria.

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“Madrid lo conoce bien, desde los años 80. Lo ha visitado en repetidas ocasiones como escala para ir a Roma o Perú, donde fue obispo tras dejar esa etapa al frente de los agustinos. Ha recorrido sus calles y ha visitado sus monumentos. Ha estado en La Almudena, pero también en Cibeles, donde asistió a misa en 2011, durante la JMJ que convocó Benedicto XVI”, afirma por su parte Almudena Hernández, autora del libro León XIV, el León de la paz, para la agencia de noticias Servimedia. “También conoce bien la zona del Bernabéu, donde compartirá con los jóvenes una vigilia, pues muy cerca hay un colegio de agustinos en el que estuvo un buen puñado de veces”.

Imagen de la Virgen de la Almudena. (Wikimedia Commons)

Décadas después de ese primer viaje, el sumo pontífice regresa, pues, a una ciudad que ya ha pisado en varias ocasiones con anterioridad. En esta nueva visita a la Almudena, el papa hará entrega a la advocación de la Rosa de Oro, uno de los honores más exclusivos del Vaticano entregado solo a imágenes de gran valor para el catolicismo, y que en España solo habían recibido, hasta ahora, la Virgen de la Cabeza de Jaén, la Virgen de Montserrat y la Macarena de Sevilla, como reveló una investigación de The New York Times que encontró varios antepasados suyos en la zona de Cantabria.

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Imagen de la Virgen de la Almudena. (Wikimedia Commons)

Décadas después de ese primer viaje, el sumo pontífice regresa a una ciudad que ya ha pisado en varias ocasiones con anterioridad. En esta nueva visita a la Almudena, el papa hará entrega a la advocación de la Rosa de Oro, uno de los honores más exclusivos del Vaticano entregado solo a imágenes de gran valor para el catolicismo, y que en España solo habían recibido, hasta ahora, la Virgen de la Cabeza de Jaén, la Virgen de Montserrat y la Macarena de Sevilla.