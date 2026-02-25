España

Una infección que provoca que un gusano salga del cuerpo podría convertirse en la segunda enfermedad erradicada después de la viruela

La dracunculosis o la enfermedad del gusano de Guinea se contrae el beber agua contaminada por las larvas de este parásito

Guardar
La enfermedad de gusano de
La enfermedad de gusano de Guinea será la segunda erradicada de la historia tras la viruela (OMS)

Poder tener agua potable en casa con un sencillo gesto de la mano —abrir un grifo— es un privilegio del que no todo el mundo todavía disfruta. Más de 2.000 millones de personas no tienen acceso a agua potable, es decir, tres de cada diez, según datos de las Naciones Unidas (ONU). Sin embargo, otros estudios duplican esta cifra hasta los 4.400 millones de personas perjudicadas.

El agua estancada de charcas o estanques es, con frecuencia, la única fuente disponible para beber o cocinar de la que disponen las personas desfavorecidas, aisladas o de zonas rurales. Y es ahí donde habita un parásito conocido como el gusano de Guinea. El gusano de Guinea, cuyo nombre científico es Dracunculus medinensis, provoca la enfermedad de la dracunculosis. Esta infección puede incapacitar a la persona durante semanas o incluso meses, pero rara vez provoca la muerte.

Un año después de contraer la infección se forma en la parte inferior de la pierna una ampolla muy dolorosa de la que comienzan a salir gusanos. La intensa quemazón llevan a quienes lo sufren a sumergirse en el agua, momento que aprovechan los gusanos para expulsar miles de larvas. Posteriormente, unos pequeños crustáceos llamados pulgas de agua los ingieren.

Cuando la persona vuelve a beber de ese agua contaminada, se infecta con estas pulgas que mueren en el estómago y liberan las larvas. Estas atraviesan la pared del intestino, viajan por el cuerpo hasta que el gusano hembra fecundado sale por las extremidades inferiores a través de la ampolla.

La dracunculosis, al borde de su desaparición

Actualmente no existe ninguna vacuna para prevenir la enfermedad ni se disponen de ningún tratamiento, explica la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, su erradicación está más cerca que nunca.

El Director General de Salud Pública, Pedro Gullón, sobre las posibles consecuencias sanitarias de la DANA (Ministerio de Sanidad)

El impacto de la dracunculosis en países en vías de desarrollo o sin acceso a agua limpia ha variado enormemente en las últimas décadas. Por ejemplo, la República Democrática del Congo, país muy azotado por la enfermedad hasta el punto de llegar a ser endémica, obtuvo en 2022 el certificado de país libre de gusano de Guinea.

En la década de los 80, unas 3.5 millones de personas de 20 países (17 en África y tres en Asia) sufrían la infección por el gusano de Guinea. En 2007, los casos descendieron por primera vez debajo de los 10.000, explica la OMS. En 2025 solo se detectaron diez casos de dracunculosis en todo el mundo en seis países que aún no han legrado el certificado de la OMS: Etiopía, Malí, Sudán del Sur, Sudán, Chad y Angola.

Más del 25% de la
Más del 25% de la población mundial no tiene acceso a agua potable (OMS)

Cómo se está consiguiendo acabar con el gusano de Guinea

Desde la OMS y la ONU ya prevén que el gusano de Guinea se convierta en la segunda enfermedad erradicada de la historia tras la viruela, que se calcula que solo en el siglo XX provocó 500 millones de muertes. Si no existe vacuna ni tratamiento, ¿cómo es posible que el fin de esta enfermedad parasitaria esté tan cerca?

Según la OMS, se está consiguiendo gracias a la intensificación de “la vigilancia para detectar los casos humanos y las infecciones en animales en las 24 horas siguientes a la aparición de gusanos”, así como la prevención de las infecciones de la herida y la septicemia. Para ello se tratan las heridas por las que han salido los gusanos, limpiándolas y vendándolas periódicamente.

Además, resulta clave prevenir la contaminación del agua de bebida impidiendo que las personas y los animales infectados (perros y gatos) de los que salgan gusanos caminen por las fuentes de agua. Esto va de la mano de un mayor acceso a fuentes de agua potable y la filtración de masas de agua estancadas o al aire libre antes de beberla.

Desde la OMS también destacan la implantación de medidas de control de vectores mediante el larvicida temefos y la fomentación de la educación en salud y los cambios de comportamiento en los pueblos afectados.

Temas Relacionados

ViruelaGusanosParásitosInfeccionesEnfermedades y MedicamentosEnfermedades y Medicamentos EspañaEspaña- SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Ucrania sigue buscando soldados fuera de sus fronteras: baja el salario en el frente 235 euros al mes, pero ahora paga el viaje para alistarse desde Colombia y Brasil

El Gobierno de Zelenski ha disuelto la Legión Internacional, aunque sigue buscado voluntarios fuera de sus fronteras. Lo que no baja es indemnización si se cae en combate: 310.000 euros

Ucrania sigue buscando soldados fuera

Feijóo se arriesga al desautorizar a sus barones con Vox mientras Abascal empieza a presionarle a él: “Es empezar con mal pie”

El PP nacional coge las riendas de una negociación “descontrolada” y entrega un documento base para todas las negociaciones

Feijóo se arriesga al desautorizar

La acogedora casa de Sandra Golpe en Madrid: luz natural, estilo minimalista y su mayor refugio

La presentadora de los ‘Informativos Antena 3′ vive junto a su hijo y su perrita en su hogar en Madrid

La acogedora casa de Sandra

Tribeca Bistro, el restaurante madrileño para sentirte en Nueva York probando el steak tartar, la hamburguesa en salsa y la mousse de chocolate

Este restaurante, a pocos metros de la Plaza de Cibeles, celebra un año desde su apertura con un cambio de carta inspirado en la cocina clásica europea

Tribeca Bistro, el restaurante madrileño

Así fue el último gran crimen de la España negra... Puerto Hurraco

Un documental de RTVE accede al sumario completo del caso en el que los hermanos Izquierdo asesinaron a nueve personas e hirieron a otros diez vecinos del municipio de Badajoz

Así fue el último gran
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ucrania sigue buscando soldados fuera

Ucrania sigue buscando soldados fuera de sus fronteras: baja el salario en el frente 235 euros al mes, pero ahora paga el viaje para alistarse desde Colombia y Brasil

Feijóo se arriesga al desautorizar a sus barones con Vox mientras Abascal empieza a presionarle a él: “Es empezar con mal pie”

Los militares que protagonizaron el 23F: los sublevados liderados por Tejero o Bosch frente a los miembros leales del Ejército

La agencia estatal que quiere conquistar el espacio contrata un catering a precios estratósfericos: 45 euros por desayuno y 55 euros por cócteles

Un comisario denuncia ante la Guardia Civil al exDAO de la Policía Nacional por coaccionarle para aceptar un traslado

ECONOMÍA

Declaración de la Renta 2026:

Declaración de la Renta 2026: qué pensionistas están obligados a presentarla y quiénes no

Una clienta reclama a Mercadona 7.350 euros por un golpe que le dio la barrera automática del aparcamiento: ningún tribunal quiere seguir el caso

El Constitucional avala la Ley de Vivienda para frenar la subida del alquiler y tumba el recurso de Ayuso contra las zonas tensionadas

Las grandes plataformas inmobiliarias son denunciadas ante la CNMC por “monopolio digital” y “disparar” el precio de la vivienda

Condenan a dos años de cárcel a una mujer por apropiarse de tres millones de euros con la venta de un chalé al jugador del Barça Lewandowski

DEPORTES

Real Madrid y Benfica se

Real Madrid y Benfica se juegan el pase a octavos de Champions en un partido marcado por la tensión y las ausencias

El jugador del PSG Achraf Hakimi será juzgado por violación: piden 15 años de cárcel

A qué hora y dónde ver el partido de playoff de Champions entre el Atlético de Madrid y el Brujas

Nos quedamos sin ciudades en las que celebrar futuros Juegos Olímpicos de invierno: más de la mitad de las candidatas estarán en “grave riesgo climático” para 2080

Los jugadores más duros a los que se han enfrentado Pedri y Ferran Torres: “Si llegas a estar en medio te parten en cuatro”