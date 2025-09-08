La Brigada Paracaidista del Ejército de Tierra lidera un ejercicio internacional de lanzamientos de alta cota

La Brigada 'Almogávares' VI de Paracaidistas lidera el ejercicio internacional Lone Paratrooper 25 (LP25) que se celebra en Valladolid hasta el próximo 21 de septiembre que tiene como finalidad "el entrenamiento en lanzamientos de alta cota en apertura manual con el empleo de equipos de oxígeno, así como el intercambio de técnicas y procedimientos, reforzando con ello la interoperabilidad con naciones aliadas".

El LP25 es un ejercicio que se realiza anualmente y se considera el "más relevante" de las Fuerzas Armadas españolas en cuanto a lanzamientos de alta cota y un referente entre nuestros países aliados, señalan desde el Ministerio de Defensa a través de un comunicado.

El Ejército de Tierra trabaja para mantener su "alta disponibilidad", carácter expedicionario e interoperabilidad con el fin de integrarse "rápidamente" en estructuras operativas nacionales y de las organizaciones internacionales a las que pertenece.

La "flexibilidad y adaptabilidad" de las unidades del Ejército de Tierra le permite estar en condiciones de emplear "todos sus recursos para hacer frente a los desafíos y amenazas que se presenten".

"Con los lanzamientos en alta cota en sus dos modalidades, High Altitude/Low Altitude (HALO) y High Altitude/High Opening (HAHO), se pretende afianzar los procedimientos de lanzamientos en situaciones complejas, con aporte de oxígeno, temperaturas bajo cero y equipos pesados para ejecutar infiltraciones en escenarios muy exigentes", añade la información.

Por otro lado, el LP25, sirve para conocer nuevos equipos y materiales "que mejoren las capacidades de inserción, fundamentales para llevar a cabo navegaciones que posibiliten la infiltración de patrullas de forma muy discreta".

Por tanto, el planeamiento del ejercicio debe realizarse "de forma meticulosa y rigurosa, y su ejecución debe ser precisa, para alcanzar objetivos de alto nivel en entornes exigentes y desafiantes". A través de esta colaboración, el Ejército de Tierra puede identificar "qué capacidades están listas para ser empleadas, cuáles necesitan revisión y qué progresos pueden realizarse", finaliza el comunicado.