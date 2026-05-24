La tarifa de la luz en España para este lunes

La tarifa del servicio eléctrico se actualiza cada hora (Europa Press)

Estos son los precios de energía eléctrica en España. Las tarifas más caras y más baratas de este lunes 25 de mayo.

El precio de la energía eléctrica varía constantemente por lo que es importante mantenerse actualizado sobre su valor para que no te tome por sorpresa.

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Precio de la luz

Día: 25 de mayo

Precio de media: 32.1 euros por megavatio hora

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Precio más alto: 109.89 euros por megavatio hora

Precio mínimo: -2.1 euros por megavatio hora

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La tarifa de la luz cada hora

El precio medio, máximo y mínimo del servicio eléctrico (Europa Press)

A lo largo de este lunes 25 de mayo, la tarifa de la electricidad por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la luz será de 50.0 euros por megavatio hora.

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De 1:00 a 2:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 41.0 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 25.0 euros por megavatio hora.

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De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la luz será de 24.16 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la electricidad será de 24.16 euros por megavatio hora.

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De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la luz será de 29.9 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 49.62 euros por megavatio hora.

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De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la electricidad será de 84.11 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la luz será de 54.64 euros por megavatio hora.

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De 9:00 a 10:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 16.73 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la luz será de -0.82 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la electricidad será de -2.0 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -2.1 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la electricidad será de -2.1 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la luz será de -2.1 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -1.0 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la electricidad será de -0.02 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.51 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la luz será de 13.73 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la luz será de 55.6 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 104.42 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la electricidad será de 109.89 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la luz será de 97.0 euros por megavatio hora.