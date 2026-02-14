España

Francia se ha cansado de rescatar a alpinistas y senderistas despistados y plantea cobrar 10.000 euros por cada intervención en helicóptero

El Tribunal de Cuentas pone sobre la mesa esta propuesta ante el aumento de los casos, aunque de momento es poco probable que se elimine la gratuidad

Personal de rescate en los Alpes. (Reuters)

En 2025, las montañas de los Pirineos registraron 29 fallecidos y los Grupos de Rescate e Intervención en Montaña realizaron 550 intervenciones de rescate. Las vacaciones en la montaña, la afición por el senderismo y la pasión por la escalada han crecido en los últimos años, pero también lo han hecho los accidentes. Y la tendencia es global: en Francia, por ejemplo, solo en la región de los Altos Alpes se tuvieron que llevar a cabo 926 operaciones de rescate durante el año pasado, más de dos por día. Por ello, el Tribunal de Cuentas está alertando de la excesiva factura de estas intervenciones.

En un informe, este organismo advierte sobre el fuerte aumento de los costes de los servicios de rescate y cuestiona la sostenibilidad del sistema actual, planteando el debate sobre la conveniencia de su gratuidad. Y pone una cifra: 10.780 euros por cada rescate en helicóptero.

La práctica deportiva en montaña se ha vuelto “más peligroso por los efectos del cambio climático”, dice el Tribunal de Cuentas. “Esta evolución se traduce en un aumento del 44% en el número de intervenciones de rescate en montaña desde 2015”. Así, el principio de gratuidad, hasta ahora considerado un pilar del Estado de Bienestar francés, podría verse limitado. El ministro delegado François-Noël Buffet opinó durante una visita a la Alta Saboya: “Creo que es un principio incondicional, pero es un principio que puede tener algunas excepciones”, abriendo la puerta a eventuales restricciones, especialmente en casos de abusos o conductas temerarias.

Rescate de una mujer en Navacerrada, en enero de este año. (Europa Press)

Un sistema muy caro

El sistema francés de rescate en montaña involucra a múltiples cuerpos, con siglas que no es necesario traducir para reflejar la complejidad burocrática: PGHM, CRS Montagne, bomberos, SAMU y medios aéreos de la gendarmería y de la seguridad civil. Según el informe del Tribunal de Cuentas, “esta organización, inalterada desde 2012, ha conducido a un dispositivo complejo, generando redundancias de medios”. El organismo del país vecino recomienda por ello mayor homogeneidad y una certificación común para gendarmes, policías y bomberos.

En cuanto a los recursos, la distribución de helicópteros no se ha modificado desde 2011, y el organismo fiscalizador pide una “revisión general de la ubicación de las flotas de medios aéreos”.

El debate sobre la gratuidad y la facturación

Las cifras evidencian una presión creciente sobre las finanzas públicas. El coste total del dispositivo alcanzó cerca de 110 millones de euros en 2024, con un 43% correspondiente a medios aéreos. El incremento del 55% respecto a 2012 supera ampliamente la inflación del periodo.

Ante este panorama, el Tribunal de Cuentas estima legítimo “cuestionar el principio de gratuidad de los rescates en montaña”. El organismo plantea alternativas de facturación total o parcial, particularmente “en ciertas situaciones específicas”, y sugiere endurecer la normativa para sancionar conductas de riesgo y usos abusivos del servicio de rescate.

Así, el histórico principio de gratuidad podría abrir paso en el futuro a un modelo de corresponsabilidad ante el aumento de los riesgos y el peso financiero de los rescates en la montaña francesa.

