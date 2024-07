Los grandes momentos de la celebración de la selección por la Eurocopa: Morata y María Caamaño, el temazo de ‘Potra Salvaje’ o Cucurrella y la Velada 5

Los jugadores de la selección española celebrando el título de la Eurocopa con los aficionados en Cibeles (REUTERS/Juan Medina)

Un baño de masas. Así fue la celebración en la selección española con la afición en Madrid. La capital fue una manta roja que acompañó a los jugadores a lo largo de las calles de la ciudad, saltando, gritando y vibrando con ellos para celebrar que esa cuarta copa que desmarca a España como los reyes de Europa. Fue una noche mágica que dejó momentos para la posteridad, momentos que quedarán grabados en la memoria de todos los jugadores y también de todos los españoles. Morata sorprendió a todo el país al ejercer como maestro de ceremonias, Cucurella cantó su canción, el emotivo momento con María Caamaño y el temazo de la selección Potra salvaje, fueron algunos de los momentos que dejó la noche de celebración.

Hace tan solo dos días, la selección española se medía ante Inglaterra en la gran final del torneo europeo. Un duelo de titanes, una lucha de gladiadores, una guerra entre dos grandes equipos con un mismo sueño: levantar la copa de la Eurocopa. España comenzó por delante en el marcador gracias a un tanto de Nico Williams a pase de su pareja de baile, Lamine Yamal. Pero los Three Lions tenían todavía mucho que decir. Palmer ponía el partido en tablas de nuevo en el minuto 73. Entrado ya en los últimos minutos de partido, Mikel Oyazarbal registraba el gol de la victoria para los suyos. España se alzaba con la gloria en Alemania y conquistaba su cuarta Eurocopa para culminar su obra maestra tras registrar una competición impecable. Y después llegó la fiesta.

El no saludo de Carvajal a Pedro Sánchez

Una de las paradas antes de subirse al autobús para recorrer las calles de Madrid hasta llegar a Cibeles, donde tendría lugar la celebración con la afición; fue el Palacio de La Moncloa. Una vez allí los jugadores fueron pasando uno a uno para saludar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Sin embargo, no todos se mostraron tan predispuestos a saludar al líder del Ejecutivo. Dani Carvajal, el lateral derecho de la selección española, realizó un breve saludo a Sánchez, donde ni siquiera le miró. Una actitud que también mostró Joselu.

Morata se viste de ‘showman’

En Cibeles les esperaba un gran escenario en el que poder bailar, interactuar con los aficionados y celebrar. Sin embargo, lo que nadie se esperaba es que el capitán de La Roja, micrófono en mano, se vistiera de showman y llevara a cabo una presentación al más puro estilo Pepe Reina. Uno a uno fue dedicando unas palabras a cada uno de los futbolistas que habían hecho posible que esa cuarta copa llegara a España y se sumara al palmarés de la selección. Todo empezó por Spiderman David Raya y por el jabalí y el pitbull Dani Carvajal, a quien definió como “el mejor lateral derecho del mundo”.

Tampoco quiso olvidarse de los pioneros, esos que abrieron el camino: “Todos los que estamos aquí hemos crecido viendo a Casillas, a Torres a Xavi, a Villa, a Iniesta, a Busquets, a Alba, a Pique... nos han enseñado cómo se lucha, cómo se trabaja en equipo y cómo se consigue esto. Desde aquí, gracias a todos”.

La canción de Cucurella

La selección española ha escrito una vez más su nombre en los libros de historia de las Eurocopas, pero hubo un jugador que lo escribió a título personal: Marc Cucurella. En la celebración, frente a los miles de aficionados que se dieron cita en Cibeles, el lateral izquierdo volvió a pasarse el juego al entonar su canción, esa que un tiktoker hizo viral durante la Eurocopa. “Cucu, Cucurella Cucu, Cucurella. Se come una paella, se bebe una estrella, Haaland tiembla, que viene Cucurella, Haaland tiembla, toma una galleta..”, cantó el defensa.

La Selección ha celebrado la Eurocopa con la afición en Madrid. Más de medio millón de personas ha querido felicitar a los campeones.

Morata y María Caamaño

La historia entre Álvaro Morata y María Caamaño, una niña que lucha contra el sarcoma de Ewing, se remonta a hace unos meses cuando el Atlético de Madrid le abrió las puertas para que pudiera conocer a su ídolo. Este lunes el capitán de España se acordó de ella y la invitó al escenario, donde levantó la copa al grito de “campeona”. Tras ello, Morata le ha dedicado unas palabras: “Tú nos enseñas a todos lo que es luchar en la vida y lo que es ser un superhéroe”.

❤️ "Tú nos enseñas cada día lo que es luchar de verdad en la vida"#C4MPEONES | #VamosEspaña pic.twitter.com/1NK9PIGY1y — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 15, 2024

‘Potra salvaje’

Por el escenario de Cibeles no faltaron las actuaciones de artistas de la talla de Aitana, pero hubo una que tuvo un sentido especial. Como una potra salvaje, que en el oleaje no pierde el sentido. No quiero riendas ni herrajes y en los homenajes me pongo un vestido. Esta fue la llevó la selección española por bandera durante toda la competición. Potra Salvaje fue la canción de la Eurocopa, esa que los jugadores escuchaban día tras día en el vestuario y no podía faltar en la celebración del título. Isabel Aaiún subió al escenario para entonar la canción y cuando llegó el estribillo se desató la locura entre los jugadores.

Ibai Llanos y la promesa de Cucurella para la siguiente Velada

Cucurella se apunta a la próxima Velada. “Estoy Aquí con el nuevo participante de la Velada 5″, aseguraba Ibai LLanos. A su lado, el lateral izquierdo de la selección. “La Cobra te he invitado a cenar y ahora te voy a sacar las muelas voy a por ti”, aseguraba el jugador. Y añadía después: “Yo no tengo amigos. Te tengo fichado.