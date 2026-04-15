Dermatólogos analizan la famosa crema azul de Nivea: un poder hidratante que no debe aplicarse en todos los casos

Una foto ilustrativa muestra una lata de crema Nivea de Beiersdorf en Berlín, Alemania (REUTERS/Lisi Niesner/Ilustración)

Si hay un producto en el mercado cosmético que es innegablemente reconocible a nivel mundial, hay que pensar en la crema Nivea. El envase metálico de color azul ha sido objeto de estudio prácticamente desde que se lanzó al mercado en 1911 y se popularizó en 1925 como referente de hidratación.

Así, expertos dermatológicos y organizaciones de la salud han observado cómo su formulación clásica rica en Eucerit y glicerina influye en la dermis. Sin ir muy lejos, en 2025, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) detalló un informe sobre este mismo producto, donde se afirmaba que conseguía retener la humedad natural en la epidermis.

Algunos usuarios incluso destacan su aroma emblemático que evoca recuerdos de la infancia. No obstante, los expertos insisten en que esta no es una crema milagrosa y que debe aplicarse en situaciones necesarias y, siempre, observando los efectos que causa en la piel, pese a que su uso prolongado es seguro.

Varias latas de Nivea se apilan en una cadena de montaje de la planta de la empresa alemana de productos de cuidado personal Beiersdorf, dos días antes de la rueda de prensa anual de la empresa en Hamburgo, Alemania (REUTERS/Fabian Bimmer)

La OCU revela fortalezas y limitaciones

La investigación de la OCU se desarrolló a partir del análisis del estado de la piel de voluntarios, quienes aplicaron la crema dos veces al día durante dos semanas en un solo antebrazo. Al comparar la zona tratada con la no tratada, los especialistas determinaron que la capacidad de hidratación de la crema Nivea es “buena”.

Los participantes también destacaron el aroma característico del producto, calificándolo de “emblemático” y asociado a recuerdos familiares. En cambio, algunos consideran que la crema es densa y difícil de extender.

Parte de los usuarios indicó que deja una sensación grasa en la piel, aunque este efecto no fue unánime. La conclusión final de la OCU fue que: el producto cumple con las expectativas en términos de hidratación, aunque su textura puede no adaptarse a todas las preferencias.

Opinión de dermatólogos sobre la composición y el uso de la crema Nivea

Frente a la opinión de grandes organizaciones, diferentes dermatólogos han dado su opinión experimentada sobre la crema. En el caso de la doctora Bren Tello (@brentello_derma), la crema Nivea “es una muy buena crema hidratante, sobre todo para pieles secas”, en las que la dermis se encuentra “deshidratada, agrietada y poco elástica” y provoca “picazón y enrojecimiento”.

No obstante, la doctora Tello advierte que, debido a su composición, “ciertas personas deben tener cuidado de no ponérsela en la cara”. Concretamente, especifica: “Una persona con acné no debe de ponerse Nivea en la cara”, sobre todo si tiene la piel grasa.

Se ven latas de Nivea en una cadena de producción de la planta de la empresa alemana de productos de cuidado personal Beiersdorf, en Hamburgo, Alemania (REUTERS/Fabian Bimmer)

Por otro lado, Les Matins Cottons ha publicado su propio informe también. La crema, que se basa en agua y aceite mineral, aporta hidratación y crea una barrera protectora. Asimismo, determina que la glicerina fomenta el equilibrio hídrico, la manteca de karité ayuda a nutrir y suavizar, y el alcohol cetearílico consigue estabilizar y facilitar la absorción. Estos ingredientes, según los dermatólogos, permiten que la hidratación se mantenga en la piel, sobre todo en casos de sequedad severa.

Usos recomendados y precauciones

En definitiva, los especialistas destacan que la crema Nivea se aconseja para reparar la barrera cutánea y atenuar la descamación en zonas como codos, rodillas y talones. Así, recomiendan aplicarla tras la limpieza diaria, preferiblemente por la noche, para optimizar la acción reparadora de sus componentes.

Pero, los dermatólogos insisten en que la crema debe usarse como parte de una rutina completa de cuidado de la piel, junto con protector solar diario y una alimentación equilibrada, y no de forma exclusiva. En cuanto a los posibles efectos secundarios, la OCU y los expertos advierten que, aunque rara vez se producen reacciones adversas, conviene realizar una prueba en una pequeña área antes de un uso generalizado, sobre todo en personas con antecedentes de alergias cutáneas.