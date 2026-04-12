El lado más familiar de Carolina Marín: el apoyo de su madre, la pérdida de su padre y el espíritu resiliente de su abuela

La deportista española Carolina Marín durante los Juegos Olímpicos de Río 2016 (Europa Press)

El deporte español despide a una de sus figuras más icónicas. Carolina Marín ha anunciado su retirada definitiva, poniendo fin a una trayectoria que la convirtió en referente mundial y en pionera dentro de una disciplina históricamente dominada por Asia. Su adiós, cargado de emoción, ha tenido lugar en su ciudad natal, Huelva, donde ha recibido un homenaje a la altura de su legado.

La campeona olímpica en Juegos Olímpicos de Río 2016 ha decidido cerrar su etapa profesional tras no poder superar la grave lesión de rodilla sufrida en las semifinales de los Juegos Olímpicos de París 2024. Aquel momento, en el que tuvo que abandonar la pista entre lágrimas, marcó un antes y un después en su carrera. Desde entonces, la recuperación no ha evolucionado como esperaba, obligándola a tomar una decisión que llevaba tiempo meditando.

“Mi camino acaba aquí”, escribió la onubense en un mensaje difundido en redes sociales, donde dejó claro que la salud debía prevalecer sobre cualquier otro objetivo. Su intención siempre fue despedirse compitiendo, idealmente en casa, pero las circunstancias físicas han terminado imponiéndose. “No quiero poner en riesgo mi cuerpo”, ha insistido, evidenciando la dureza de un adiós que no responde a sus deseos iniciales.

Carolina Marín recibe un homenaje en Huelva (EFE/Alberto Díaz)

El palmarés de Carolina Marín habla por sí solo. Además del oro olímpico en Río, la jugadora logró tres títulos mundiales en Copenhague 2014, Yakarta 2015 y Nankín 2016, además de múltiples campeonatos europeos. Su dominio en la élite internacional rompió barreras y la convirtió en la primera mujer no asiática en alcanzar la cima del bádminton mundial, un hito que redefinió el mapa de este deporte.

Su carrera fue reconocida también fuera de las pistas. En 2024 recibió el Premio Princesa de Asturias de los Deportes, sumándose a una lista de leyendas del deporte que han obtenido este prestigioso reconocimiento. Un galardón que consolidaba su impacto más allá de los títulos y que subrayaba su papel como inspiración para nuevas generaciones.

Pero detrás de los éxitos deportivos hay una historia profundamente marcada por el esfuerzo y el apoyo familiar. Su madre, Toñi, ha sido uno de los pilares fundamentales en su vida. Siempre presente, ha acompañado a la deportista en cada etapa, especialmente en los momentos más difíciles: “En estos 60 años has pasado por muchas cosas en tu vida pero también eres lo que eres gracias a eso. Has ayudado a muchas personas, has cuidado de otras tantas… Trabajando en una residencia de personas mayores, que a tu madre nunca le faltase de nada o cuidando de tu hija con 31 años y una tercera operación de rodilla, después de haberme tenido que ir de casa cuando los niños no tienen edad para eso".

Carolina Marín y su madre en su 31 cumpleaños (INSTAGRAM).

La pérdida de su padre

Otro de los golpes que marcó su trayectoria fue la pérdida de su padre, Gonzalo, en 2020. Su fallecimiento supuso un duro impacto emocional para la jugadora, que siempre destacó el papel clave que tuvo en su carrera. Él la acompañaba en competiciones y fue uno de los principales impulsores de su sueño deportivo. Su recuerdo ha estado muy presente en los últimos años, convirtiéndose en una fuente constante de motivación.

La familia, en general, ha sido un refugio para la campeona. Sin hermanos, su vínculo con primos y tíos ha sido especialmente estrecho, y siempre que su agenda lo permitía regresaba a Huelva para reconectar con sus raíces. Además, su abuela ha sido siempre su mayor referente. De hecho, su tío Jesús destacaba en una entrevista el gran parecido que hay entre ellas: “Ese carácter luchador es el que ha llevado a Carolina a alcanzar éxitos que parecían imposibles para una española en el bádminton mundial”.

Publicación de Carolina Marín en redes sociales (INSTAGRAM).

Un presente labrado en el esfuerzo

Más allá del bádminton, Carolina Marín tuvo otras pasiones en su infancia. Antes de centrarse por completo en la raqueta, el flamenco ocupaba un lugar destacado en su vida. Sin embargo, su talento deportivo terminó marcando su destino. A los ocho años descubrió el bádminton y desde entonces inició un camino que la llevaría a lo más alto.

Su formación académica también ha sido parte importante de su desarrollo. Compaginó su carrera deportiva con estudios en Fisioterapia en la Universidad Católica de Murcia y en Nutrición en la Universidad Alfonso X el Sabio, mostrando una preocupación constante por el cuidado del cuerpo, algo que hoy cobra aún más sentido tras las lesiones sufridas.

A lo largo de su trayectoria, Marín ha sido un ejemplo de resiliencia. Ha superado varias lesiones graves y siempre mostró una determinación inquebrantable por volver a competir. Sin embargo, esta vez ha optado por escuchar a su cuerpo y cerrar una etapa que considera completa.