Salvador Illa asegura que “Cataluña será el mejor país de Europa para vivir” de aquí a diez años (Europa Press)

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado este sábado que “Cataluña será el mejor país de Europa para vivir en diez años”. Durante el Consell Nacional Extraordinario del PSC, Illa ha apelado a la esperanza y al trabajo para alcanzar esta meta, repasando las principales medidas puestas en marcha desde el Govern.

La intervención ha arrancado con la referencia a la política de vivienda, con énfasis en el impulso a la construcción de pisos asequibles y el control de los precios del alquiler. Illa ha destacado que Cataluña lidera la promoción de vivienda pública en el Estado. A esta línea de actuación se suman el desbloqueo del crecimiento del aeropuerto de Barcelona y la ejecución de la estación ferroviaria de La Sagrera, destinada a ser la mayor del país. El presidente ha situado también la fabricación del primer coche eléctrico en Cataluña y la generación de empleo como ejemplos del dinamismo industrial y económico.

Durante el encuentro, Illa ha insistido en que gobernar implica tomar decisiones, diferenciando este papel de la mera deliberación. Ha defendido que la pluralidad y la diversidad refuerzan el proyecto catalán y ha remarcado la importancia de un plan a largo plazo. “Cuando tienes un proyecto a diez años y ves la pluralidad y la diversidad como una fortaleza, crees en el país y no ves amenazas en cada esquina”, ha subrayado.

La reunión entre el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el líder de Junts y expresidente del Govern, Carles Puigdemont, ha empezado este martes sobre las 16.20 horas en la sede de la Delegación del Govern ante la Unión Europea, en Bruselas. (Fuente: Govern Generalitat)

Cooperación territorial y modelo de financiación

En el Consell Nacional, el presidente ha dedicado un espacio relevante a la relación entre Cataluña y otras comunidades. Ha señalado que el avance de Cataluña puede ir de la mano de regiones como Andalucía, y ha destacado la aportación de quienes emigraron desde otras partes de España a la construcción de la sociedad catalana. Illa ha sostenido que la diversidad contribuye a enriquecer la identidad de la comunidad.

El presidente ha defendido el modelo de financiación autonómica acordado como el más beneficioso para Cataluña y el conjunto de comunidades. Ha argumentado que la cooperación entre territorios refuerza la posición de cada uno de ellos y permite avanzar en cohesión social y económica. Ha reiterado que la convivencia y la pluralidad deben ser elementos centrales en la acción política.

En su intervención, Illa también ha mostrado su respaldo a María Jesús Montero, exvicepresidenta primera del Gobierno y candidata socialista en Andalucía, elogiando su trayectoria y su compromiso con la gestión pública. Ha planteado que el ejemplo de colaboración entre Cataluña y Andalucía puede servir de referencia para la política autonómica.

Innovación, empleo y cohesión como ejes

A lo largo de la sesión, Illa ha alineado la estrategia del Govern en torno a la innovación tecnológica, la mejora de la educación y el refuerzo de la cohesión social. El presidente ha valorado la apuesta por sectores emergentes, la modernización de infraestructuras y la ampliación de la oferta de vivienda como pilares para el ciclo de crecimiento. La creación de empleo y la consolidación de un entorno favorable para la inversión han sido planteadas como prioridades para la próxima década.

Illa ha concluido que Cataluña se encuentra en disposición de avanzar hacia un modelo basado en la calidad de vida, la igualdad de oportunidades y la cooperación territorial, con la mirada puesta en alcanzar los objetivos definidos para 2034.