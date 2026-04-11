España

Embalses en España: así están las reservas de agua este viernes 10 de abril

La reserva de agua en el país subió en un 0,24 % a comparación de la semana pasada, de acuerdo con Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

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Desde el panorama general hasta la situación por cuenca, así están los embalses de agua hoy (EFE)
Desde el panorama general hasta la situación por cuenca, así están los embalses de agua hoy (EFE)

De los 56.043 hm3 de capacidad que tienen los embalses de agua en España, actualmente el 83,54 % se encuentra llena, conforme a la más reciente actualización del Boletín Hidrológico Peninsular divulgado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Democrático (Miteco) este viernes 10 de abril.

Según esta información oficial, el almacenamiento de agua en el país subió en los últimos siete días.

La gestión de los embalses en España queda marcada por ciclos de sequías e intensas lluvias, donde la previsión se vuelve esencial debido al impacto del agua en la vida cotidiana hasta en todo tipo de industrias.

Así están las reservas de agua en España

Fecha: viernes 10 de abril de 2026.

Capacidad: 56.043 hm3.

Total de agua embalsada: 46.821 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 83,54 %.

Variación de hace una semana: 132 hm3.

Variación porcentual semanal: 0,24 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 41.347 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 73,78 %.

Cómo están los embalses en España

La capacidad del agua subió en comparación con la última semana (Europa Press)
La capacidad del agua subió en comparación con la última semana (Europa Press)

Andalucía: 86,40%.

Aragón: 83,99%.

Asturias: 86,40%.

C. Valenciana: 58,03%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 84,48%.

Castilla-La Mancha: 71,26%.

Cataluña: 84,10%.

Comunidad de Castilla y León: 86,90%.

Extremadura: 86,29%.

Galicia: 88,45%.

Murcia: 34,46%.

Navarra: 86,36%.

Tips para ahorrar agua en el jardín

Independientemente de la capacidad en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de tips para ahorrar agua desde los hogares, específicamente desde el jardín.

En España, las viviendas unifamiliares con jardín consumen entre 2 y 5 veces más agua que los pisos. El jardín suele ser, por tanto en un gran consumidor de agua. Pero hay soluciones para evitarlo.

Una de las opciones más evidentes para reducir el consumo de agua en el jardín es utilizar plantas que tengan requerimientos de riego modestos o que, simplemente, no tengan requerimiento de riego alguno una vez hayan arraigado bien. Esto no significa que

tengamos que llenar el jardín de cactus y chumberas. En realidad la mayoría de las especies utilizadas tradicionalmente en nuestros jardines (árboles, arbustos y matas mediterráneos) son muy poco exigentes en riego.

Normalmente, más de las dos terceras partes del agua empleada en un jardín se dedica a mantener el césped. Por ello no es exagerado decir que el césped es el gran consumidor de agua de nuestros modernos jardines. Por ello, limitar su extensión es la forma más segura y efectiva de recortar el gasto de agua.

Recubriendo superficies del jardín con materiales naturales como piedras o gravas cortezas de árbol se reducen mucho los gastos de agua a la vez que se logran agradables efectos estéticos. Los recubrimientos impiden el calentamiento excesivo del suelo, protegen contra el viento y la erosión, evitan la aparición de malas y hierbas y facilitan la ocultación de los sistemas de riego.

Los sistemas de riego localizado suministran el agua a las plantas mediante “goteros” que riegan a baja presión. Estos sistemas permiten aportar a cada planta la cantidad exacta que necesita y evita pérdidas de agua por evaporación. Por ello utilizan entre la mitad y la cuarta parte del agua que requeriría un riego por aspersión.

El agua de lluvia que cae sobre tejados y patios puede aprovecharse para el riego del jardín. Una vez recogida por los canalones o por el drenaje de los patios puede ser conducida a un pequeño depósito donde se almacenará para luego poder regar.

Un pequeño depósito semienterrado resulta ideal para almacenar agua de lluvia, aunque también podemos utilizar otros recipientes improvisados, desde un tonel a un bidón o una vieja bañera. Conviene colocar el depósito en una zona alta de la parcela, para poder regar por gravedad.

Riegue en las horas más frescas del día, así evitará perdidas por evaporación y daños a las plantas. Además, recuerda que el riego excesivo hace que las plantas sean menos resistentes a la sequedad y más sensibles a las enfermedades.

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