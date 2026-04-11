Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este 12 de abril

La tarifa del servicio eléctrico cambia cada hora (Europa Press)

El precio de energía eléctrica en España varían constantemente, por lo que es importante conocerlo para saber cuál es el mejor momento para utilizarla.

Aquí están los precios promedio de la luz en España para este domingo 12 de abril, detallando las horas con las tarifas más caras y más baratas para que no te tomen por sorpresa.

Precio del servicio de energía eléctrica

La energía eléctrica tendrá un precio promedio en territorio español de 13.49 euros por megavatio hora para este domingo, según los datos del OMIE.

El gestor europeo publicó que el precio más elevado de la energía eléctrica será de 65.2 euros por megavatio hora.

Mientras, la tarifa mínimo del servicio eléctrico en territorio español llegará a los -0.81 euros por megavatio hora.

El precio de la electricidad cada hora

El precio medio, máximo y mínimo del servicio de la luz (EFE)

A lo largo de este día, el precio del servicio eléctrico cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 17.12 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 14.33 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la luz será de 10.7 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la electricidad será de 13.0 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 10.31 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la luz será de 11.59 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la luz será de 11.67 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 14.0 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 16.0 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la luz será de 15.88 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 4.96 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.84 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -0.03 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la electricidad será de -0.81 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la luz será de -0.81 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -0.05 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.84 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la luz será de 19.0 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la luz será de 65.05 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la electricidad será de 65.2 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 35.02 euros por megavatio hora.