España

Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este 12 de abril

Para ahorrar en tu factura, lo mejor es estar actualizado sobre la tarifa promedio de la luz y lo momentos del día en el que más barato está el servicio

Guardar
La tarifa del servicio eléctrico cambia cada hora (Europa Press)
La tarifa del servicio eléctrico cambia cada hora (Europa Press)

El precio de energía eléctrica en España varían constantemente, por lo que es importante conocerlo para saber cuál es el mejor momento para utilizarla.

Aquí están los precios promedio de la luz en España para este domingo 12 de abril, detallando las horas con las tarifas más caras y más baratas para que no te tomen por sorpresa.

Precio del servicio de energía eléctrica

La energía eléctrica tendrá un precio promedio en territorio español de 13.49 euros por megavatio hora para este domingo, según los datos del OMIE.

El gestor europeo publicó que el precio más elevado de la energía eléctrica será de 65.2 euros por megavatio hora.

Mientras, la tarifa mínimo del servicio eléctrico en territorio español llegará a los -0.81 euros por megavatio hora.

El precio de la electricidad cada hora

El precio medio, máximo y mínimo del servicio de la luz (EFE)
El precio medio, máximo y mínimo del servicio de la luz (EFE)

A lo largo de este día, el precio del servicio eléctrico cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 17.12 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 14.33 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la luz será de 10.7 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la electricidad será de 13.0 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 10.31 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la luz será de 11.59 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la luz será de 11.67 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 14.0 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 16.0 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la luz será de 15.88 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 4.96 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.84 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -0.03 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la electricidad será de -0.81 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la luz será de -0.81 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -0.05 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.84 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la luz será de 19.0 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la luz será de 65.05 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la electricidad será de 65.2 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 35.02 euros por megavatio hora.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesPrecio de la luz en EspañaPrecio de la luz en España hoy

Últimas Noticias

Las cuatro señales que indican que necesitas un cambio en tu rutina de cuidado de piel, según dermatólogos

Ya sea un ritual rápido y sencillo u otro más completo, en ocasiones, es necesario modificar las prácticas, los productos y los hábitos que se siguen para mantener la piel sana e hidratada

Las cuatro señales que indican que necesitas un cambio en tu rutina de cuidado de piel, según dermatólogos

El discurso completo del rey Juan Carlos I tras ser premiado por la Asamblea Nacional de Francia: “Soy consciente de que nadie es profeta en su tierra”

El rey emérito ha sido homenajeado con el Premio Especial del Jurado de la Journée du Livre Politique por sus memorias, ‘Reconciliación’

El discurso completo del rey Juan Carlos I tras ser premiado por la Asamblea Nacional de Francia: “Soy consciente de que nadie es profeta en su tierra”

Cómo limpiar el barro de tu coche: estos son los pasos que debes seguir para interior y exterior

Después de una tormenta, de circular por caminos fangosos o atravesar una zona inundada, los coches suelen acabar cubiertos de barro. Esta suciedad puede comprometer la carrocería y dañar componentes esenciales

Cómo limpiar el barro de tu coche: estos son los pasos que debes seguir para interior y exterior

Un nuevo estudio vincula el origen de Cristóbal Colón con la nobleza gallega

El análisis combina técnicas de datación por carbono 14, escaneado 3D, huella química de los huesos y secuenciación masiva de ADN

Un nuevo estudio vincula el origen de Cristóbal Colón con la nobleza gallega

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Con las loterías de Juegos Once no solo podrías ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Polémica en Torrejón de Ardoz por el gasto del Ayuntamiento en los conciertos de David Bisbal, Saiko y Hombres G: entre 550.000 y dos millones de euros

Polémica en Torrejón de Ardoz por el gasto del Ayuntamiento en los conciertos de David Bisbal, Saiko y Hombres G: entre 550.000 y dos millones de euros

Cómo funcionaría el reclutamiento militar obligatorio si España entrara en una guerra: empiezan los jóvenes y debe ser aprobado en el Congreso

La Guardia Civil detiene a siete personas en Castellón por explotar a 80 migrantes en condiciones de semiesclavitud

Péter Magyar, el rival de Orbán surgido de un divorcio mediático y una denuncia de corrupción: conservador, nacionalista, europeísta y cauto

Cómo podría España proteger Ceuta y Melilla si Marruecos se movilizara para “desocuparlas”: defensa europea ante la duda del artículo 5 de la OTAN

ECONOMÍA

La forma legal de fijar el precio de alquiler de una vivienda: de las subidas con el IPC a las zonas tensionadas

La forma legal de fijar el precio de alquiler de una vivienda: de las subidas con el IPC a las zonas tensionadas

¿Pueden las aerolíneas cambiar el precio de los billetes una vez comprados por el aumento del combustible?

Ayuso acusa al Gobierno de convertir España en “un infierno fiscal” para trabajadores y autónomos

Retrasar la compra de vivienda en Madrid sale caro: un piso de 90 m² vale 42.000 euros más de media que hace un año

España avanza en conciliación familiar sobre el papel, pero no en la práctica: “El debate sobre qué modelo queremos y quién lo paga todavía no está cerrado”

DEPORTES

Marc Toda, el deportista español que sube 120 pisos de un rascacielos en 20 minutos corriendo por las escaleras: “Algunos piensan que estoy loco”

Marc Toda, el deportista español que sube 120 pisos de un rascacielos en 20 minutos corriendo por las escaleras: “Algunos piensan que estoy loco”

Arbeloa se muestra crítico con el arbitraje tras el penalti no señalado a Mbappé: “Ni lo entiendo yo ni creo que nadie”

El Girona saca un punto del Santiago Bernabéu ante un Real Madrid que no despeja las dudas antes de su visita a Múnich

Italia podría ir al Mundial 2026: la guerra entre Estados Unidos e Irán y el ‘no’ de la FIFA a mover las sedes

El Real Madrid desmiente que vaya a fichar a un director deportivo y respalda a José Ángel Sánchez: “Nos ha permitido vivir una de las etapas más exitosas”