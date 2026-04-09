Alejandro Román, militar de 33 años, comunica su propia muerte después de una larga lucha contra el cáncer: “Me voy en paz”

Alejandro Román al principio del proceso de recuperación. (Instagram/alejandro_lucharporvivir)

Alejandro Román se ha despedido de todos sus seguidores. El militar jerezano de 33 años llevaba meses narrando a través de sus redes sociales su batalla contra el cáncer metastásico. “He peleado con todas mis fuerzas y me voy en paz” es la frase que mejor resume su resistencia y serenidad.

Durante un año y medio, Alejandro logró mantenerse libre del cáncer hasta que, en noviembre de 2025, los análisis médicos revelaron la reaparición de tumores en el sigma y el hígado. “Cuando me lo dijeron la primera vez, era un pronóstico bueno, según los médicos, controlado, en una zona muy localizada. Esta vez no fue así y fue bastante duro”, relató en uno de sus primeros comunicados.

Para intentar prolongar su vida, recurrió a tratamientos no cubiertos por la sanidad pública, como la hipertermia oncológica, y llegó a recaudar cerca de 7.500 euros en donaciones a través de GoFundMe. No obstante, no pudo cambiar el dictamen médico que calificaba su enfermedad como incurable e inoperable.

“Por quienes me quieren”

El impacto de la enfermedad se dejó sentir en todos los ámbitos de su vida. “Laboralmente a mí esta situación me ha destrozado la vida porque me ha apartado de mi trabajo, del cual hoy en día, sigo apartado y con muchísima pena porque tenía unos compañeros maravillosos”, contó.

Aun así, su motivación principal para seguir luchando siempre fue su familia: “Lo hago por mis hijos. Por mi pareja. Por quienes me quieren. Y sí, también por mí. Porque quiero seguir aquí, seguir peleando, seguir viviendo”.

Incluso cuando conoció que “los tumores han crecido, que la quimio y todo lo demás no ha servido, que es incurable, que no se puede operar”, Alejandro siguió con determinación y solicitó ayuda económica para costear la hipertermia oncológica. “Se trata de seguir aquí. Se trata de mis hijos”, insistió.

Alejandro al principio de su proceso de recuperación. (Instagram/alejandro_lucharporvivir)

La despedida

En su mensaje final, publicado tras su muerte en Instagram, Alejandro quiso transmitir paz y gratitud a todos aquellos que le habían apoyado y acompañado a lo largo de su lucha.

“Hoy me despido de todos vosotros, aunque en realidad nunca me iré del todo. Después de una larga lucha contra el cáncer, ha llegado el momento de descansar. He peleado con todas mis fuerzas y me voy en paz, rodeado del amor que siempre me habéis dado. Gracias por no haberme olvidado nunca, por cada gesto, cada palabra y cada momento compartido”. Y añadió: “Me siento orgulloso de la vida que he tenido, de mi familia, de mis amigos y de mis compañeros de trabajo. Habéis sido parte esencial de lo que soy y me llevo conmigo cada recuerdo”.

Por último, quiso compartir un pequeño consuelo personal y consejo. “Por fin me he reencontrado con mi madre. Ese abrazo que tanto esperé ya es una realidad y me llena de calma. Cuidaros mucho, seguid adelante y no dejéis de vivir con la misma intensidad con la que yo lo intenté. Sonreír cuando penséis en mí. Gracias por tanto amor. Siempre vuestro, Alejandro”.

Alejandro comunica su propio fallecimiento a causa del cáncer. (Instagram/alejandro_lucharporvivir)

Reconocimiento en Jerez

El paso de Alejandro Román ha sido homenajeado en su comunidad militar con el mensaje: “El fusil 564 siempre llevó tu nombre”, compartido por sus compañeros.

Los actos de despedida se celebraron en el Tanatorio Servisa de Cádiz y la incineración en el Crematorio Cemabasa de Chiclana de la Frontera, en presencia de familiares y amigos.