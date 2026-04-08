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Situación actual de los embalses en España HOY 8 de abril

El Boletín Hidrológico Peninsular ha publicado la situación de los embalses de agua en España

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La situación de los embalses de agua en España (EFE)
La situación de los embalses de agua en España (EFE)

Los datos publicados en el último Boletín Hidrológico Peninsular este miércoles 8 de abril sitúan la capacidad de los embalses españoles en un 83,54 %, según reportó el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Esto quiere decir que la reserva de este recursos hídrico en el país subió en comparación con la capacidad que se documentó hace una semana.

La gestión de los embalses en España queda marcada por ciclos de sequías e intensas lluvias, donde la previsión se vuelve esencial debido al impacto del agua en la vida cotidiana hasta en todo tipo de industrias.

Así están las reservas de agua en España

Fecha: miércoles 8 de abril de 2026.

Capacidad: 56.043 hm3.

Total de agua embalsada: 46.821 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 83,54 %.

Variación de hace una semana: 132 hm3.

Variación porcentual semanal: 0,24 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 41.347 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 73,78 %.

Estado de los embalses peninsulares

La capacidad del agua subió en comparación con la última semana (Reuters)
La capacidad del agua subió en comparación con la última semana (Reuters)

Andalucía: 86,40%.

Aragón: 83,99%.

Asturias: 86,40%.

C. Valenciana: 58,03%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 84,48%.

Castilla-La Mancha: 71,26%.

Cataluña: 84,10%.

Comunidad de Castilla y León: 86,90%.

Extremadura: 86,29%.

Galicia: 88,45%.

Murcia: 34,46%.

Navarra: 86,36%.

Tips para ahorrar agua

Independientemente de la situación en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de recomendaciones para ahorrar agua desde los hogares.

Antes de dormir anote la cifra que marca el contador de agua y al despertar, antes de cualquier consumo, volver a leerlo. Si la cifra del contador ha cambiado, es posible que exista alguna fuga.

Otra de las fugas silenciosas es a través del inodoro, para descubrir si existe alguna se puede teñir el agua de la caja con algún tinte inofensivo lo que facilitara si hay algun desperdicio de agua.

El goteo aparentemente inocuo de un grifo puede suponer, a la larga, pérdidas de agua muy significativas de alrededor de 30 litros cada día. Si detectas una gotera de este tipo, lo mejor es arreglarla lo antes posible.

Si vas a ausentarte de tu vivienda durante unos días y no tienes instalado ningún sistema de riego automático, es mejor cerrar la llave de paso del agua. Así se evitan pérdidas de agua por pequeñas fugas o inundaciones por roturas imprevistas.

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