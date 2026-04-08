La Policía sorprende a un hombre que intentaba ahorcar a su perro: le detienen por maltrato animal y allanamiento al huir por las terrazas de los vecinos

Imagen de recurso de un agente. (Policía Nacional)

La Policía Nacional ha detenido a un hombre que intentaba ahorcar a su perro en su vivienda de Ciudad Real. Al verse sorprendido por los agentes, huyó por los tejados y patios de las viviendas colindantes, por lo que se le imputa, además de un delito de maltrato animal, uno de allanamiento de morada y otro de resistencia y desobediencia a agentes de la autoridad.

Esta actuación de la Policía Nacional se inició cuando los agentes recibieron una llamada a través del teléfono 091 en la que una persona explicaba que había recibido un vídeo de un conocido en el que aparecía un perro con una cuerda atada al cuello en la que se veía una clara intención de ahorcarlo. A la par, llegó otro aviso de un ciudadano que estaba paseando por la misma zona y escuchó a un varón que profería amenazas de muerte.

Según la Policía, ante la gravedad y urgencia de la situación, los agentes se personaron en el lugar de los hechos, tratando de que el hombre que permanecía en la vivienda abriese la puerta de manera voluntaria. Al hacer caso omiso, los policías entraron por la fuerza en la vivienda, donde encontraron a un can de raza pequeña.

Al verse sorprendido, el dueño del animal emprendió la huida por los patios y azoteas de las viviendas colindantes. Tras una persecución por las cubiertas y tejados de los vecinos, fue interceptado y detenido por la presunta comisión de los delitos de maltrato animal, allanamiento de morada y resistencia y desobediencia a agentes de la autoridad.