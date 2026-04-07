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Un médico explica qué son las pequeñas ampollas que salen a veces en la palma de la mano o entre los dedos: “No es alergia y tampoco es contagioso”

El experto señala que esta afección cutánea puede producirse por distintas causas y que conviene evitar rascarse

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Las ampollas que salen en la palma de la mano y entre los dedos no son alergia ni una afección contagiosa. (Freepik)
Las ampollas que salen en la palma de la mano y entre los dedos no son alergia ni una afección contagiosa. (Freepik)

A muchas personas les ha pasado alguna vez: pequeñas ampollas que aparecen de repente en las manos, especialmente entre los dedos o en la palma, y que pican y molestan. La reacción más habitual es pensar que se trata de una alergia, una dermatitis puntual o algún tipo de irritación pasajera.

Sin embargo, esa interpretación no siempre es correcta. Aunque se trata de un problema bastante común, sigue existiendo un gran desconocimiento sobre su origen, sus causas y, sobre todo, la forma adecuada de tratarlo. “¿Te han salido estas ampollitas en la palma de las manos o entre los dedos que pican muchísimo?”, pregunta en uno de sus vídeos el médico de familia Luis González (@dr.lgonzalez en TikTok).

El experto pone nombre a un problema que muchos han sufrido sin saberlo: “Se llama dishidrosis palmar y es más común de lo que crees”. Esta afección cutánea, también conocida como eccema dishidrótico, se caracteriza por la aparición de pequeñas vesículas llenas de líquido en manos —y en ocasiones en los pies—.

Dishidrosis: causas y tratamiento

Aunque el aspecto de estas ampollas puede alarmar, no se trata de una infección ni de una reacción alérgica típica. “No es alergia y tampoco es contagioso”, aclara el especialista, desmontando dos de las creencias más extendidas.

La dishidrosis se presenta como ampollas llenas de líquido en la palma de la mano y entre los dedos. (Wikimedia Commons)
La dishidrosis se presenta como ampollas llenas de líquido en la palma de la mano y entre los dedos. (Wikimedia Commons)

Las ampollas suelen ser muy pruriginosas, es decir, provocan un picor intenso que puede llegar a ser difícil de controlar. “Son unas ampollas de líquido que aparecen entre los dedos o en la palma de la mano. Pica muchísimo y después la piel se descama”, explica. Esa descamación posterior forma parte del proceso natural de la piel al intentar regenerarse tras el brote.

Aunque no existe una única causa que explique su aparición, sí hay factores que pueden desencadenarla o empeorarla. El propio médico apunta a varios elementos clave: “¿Por qué suelen aparecer? Suele ser por estrés, sudoración, cambios de temperatura, lavarte mucho las manos”.

En este sentido, el estilo de vida actual juega un papel importante en la dishidrosis palmar. El estrés sostenido afecta a la piel más de lo que muchas personas imaginan, mientras que la sudoración excesiva o los cambios bruscos de clima pueden alterar la barrera cutánea. A ello se suma el uso frecuente de jabones o geles agresivos, que pueden resecar la piel y favorecer la aparición de estas lesiones.

Uno de los errores más habituales es intentar manipular las ampollas. El picor lleva a rascarse, y la tentación de reventarlas puede parecer una solución rápida. Sin embargo, esto solo empeora el problema. “Lo importante es que no te rasques y no intentes reventarlas, ya que puede empeorar la inflamación”, advierte González.

La importancia de cuidarse la piel

El tratamiento, en la mayoría de los casos, es sencillo pero requiere constancia. La hidratación es fundamental para restaurar la barrera cutánea dañada. “El tratamiento es hidratarse bien las manos, evitar jabones agresivos”, señala el médico. El uso de cremas emolientes específicas y productos suaves puede marcar la diferencia en la evolución del brote.

Además, cuando estos episodios se repiten con cierta frecuencia, conviene prestar atención. No se trata de un problema aislado, sino de una señal del cuerpo. “Si esto te pasa cada cierto tiempo, es que tu piel te está pidiendo ayuda”, concluye.

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