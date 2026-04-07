Aena y Exolum aseguran que no hay problemas de suministro de combustible en los aeropuertos españoles

Aviones en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Jesús Hellín / Europa Press

La gestora aeroportuaria Aena ha lanzado este martes un mensaje de tranquilidad en medio de la creciente inquietud del sector aéreo. La compañía asegura que la operatividad en los aeropuertos españoles está “plenamente garantizada” y que, por ahora, no existe ningún problema que comprometa el normal desarrollo de los vuelos.

El posicionamiento llega tras horas de rumores e informaciones que apuntaban a posibles tensiones en el suministro de combustible. A través de un mensaje publicado en la red social X, el gestor aeroportuario ha querido frenar la incertidumbre con datos procedentes directamente de los proveedores logísticos.

“Según la información facilitada por las empresas de almacenamiento de combustible, nada hace indicar que en los aeropuertos españoles haya un problema de suministro en estos momentos”, subraya Aena en su comunicado oficial.

Un mensaje para frenar la incertidumbre

La aclaración busca desactivar el nerviosismo que comenzaba a extenderse entre aerolíneas, operadores y pasajeros ante el temor de alteraciones en la programación de vuelos. En un contexto especialmente sensible, cualquier duda sobre el abastecimiento energético puede traducirse rápidamente en cancelaciones o retrasos masivos.

Aena insiste en que, a día de hoy, no existe riesgo alguno para el funcionamiento habitual de las aerolíneas que operan en España. El mensaje es claro: los aeropuertos siguen funcionando con normalidad y no hay indicios de interrupciones inminentes.

Este intento de calmar el mercado llega en un momento en el que la confianza del sector es especialmente frágil, condicionada por factores externos que escapan al control de los operadores nacionales.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, junto a sus homólogos de Alemania, Italia, Austria y Portugal han enviado una carta a la Comisión Europea solicitando la creación de un nuevo impuesto sobre los beneficios de las empresas energéticas tras el conflicto en Oriente Próximo. "Los ministros Markus Marterbauer, Joaquim Miranda Sarmento, Lars Klingbeil, Giancarlo Giorgetti y yo preguntamos la Comisión Europea explorar un instrumento de solidaridad temporal para que las empresas energéticas contribuyan con los beneficios extraordinarios obtenidos durante la guerra y alivien la carga sobre los consumidores y contribuyentes", ha publicado el ministro Cuerpo a través de su red social 'X' este sábado. (Fuente: Comisión Europea/La Moncloa/DPA/Europa Press)

El impacto de la crisis internacional

El sector del transporte aéreo se encuentra en máxima alerta tras la ofensiva militar lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán. Esta escalada ha provocado el cierre inmediato de espacios aéreos en varias zonas de Oriente Próximo, obligando a las aerolíneas a rediseñar rutas de forma urgente.

Las consecuencias no se limitan a la logística. El conflicto ha generado un fuerte repunte en el precio del combustible, uno de los principales costes operativos de las compañías aéreas, lo que añade presión a unos márgenes ya ajustados.

En este escenario de volatilidad geopolítica extrema, el mensaje de Aena adquiere especial relevancia. Aunque la situación internacional sigue evolucionando y podría tener efectos indirectos, por ahora España mantiene la normalidad en sus infraestructuras aeroportuarias.

El suministro se mantiene con normalidad

También Exolum, el principal proveedor de carburantes para los aviones en España, ha señalado a Efe que el suministro de combustible de aviación en los aeropuertos donde opera la compañía, tanto en España como en otros países europeos, se mantiene con normalidad y con niveles de ‘stock’ habituales.

El sistema, añaden, funciona con normalidad en el suministro: las refinerías están cumpliendo los planes de bombeo y tanto las entregas como las importaciones se desarrollan según lo previsto, sin incidencias relevantes. De hecho, la actividad de queroseno a marzo de 2026 se sitúa por encima de la del año pasado.

Exolum gestiona anualmente ocho millones de metros cúbicos de Jet A1, el queroseno que usan la mayoría de las aeronaves, según la información de la propia compañía.

Además, fuentes del sector confirman que no hay ningún aeropuerto europeo que esté reportando esta falta de combustible para las operaciones, más allá de un problema puntual en Italia, que “no está confirmado” que se deba a los estrangulamientos en el mercado de petróleo derivados de la guerra en Irán.