Detienen en Toledo a un hombre que pasó un año escondido tras una agresión grave a su expareja

La Policía Nacional ha detenido a un hombre que llevaba un año escondido en un domicilio de Seseña, en Toledo, después de agredir gravemente a su expareja con un destornillador. Se le imputan los delitos de homicidio en tentativa, malos tratos en el ámbito familiar, quebrantamiento de medida cautelar y atentado a agente de la autoridad.

El caso comenzó el 14 de febrero de 2025, cuando el acusado irrumpió en el lugar de trabajo de su expareja y quebrantó la medida de alejamiento vigente. Durante una discusión, el hombre extrajo varios destornilladores y le clavó uno en el cuello a la mujer en repetidas ocasiones, quien logró salvar su vida gracias a la rápida intervención de los servicios sanitarios. Según informa la Policía en un comunicado, el agresor dijo a la víctima: “Si no eres para mí, no eres para nadie”. Los gritos de auxilio de la mujer alertaron a vecinos y empleados, quienes intervinieron y evitaron que el ataque continuara.

La rápida llegada de agentes del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional y de los servicios sanitarios permitió estabilizar a la mujer, quien fue trasladada a un hospital de la zona. Tras los hechos, las autoridades iniciaron una investigación para localizar al autor de la brutal agresión.

Evitó el uso de dispositivos electrónicos

Durante el año que permaneció prófugo, el detenido adoptó medidas de seguridad estrictas para evitar su localización. Evitó el uso de dispositivos electrónicos, no renovó documentos de identidad y limitó su contacto con el exterior. Según indican fuentes policiales, el hombre residía con una mujer, presuntamente su actual pareja, en un domicilio de Seseña.

La Policía Nacional estableció un operativo que culminó el 20 de marzo con la detención del sospechoso cuando abandonaba su vivienda. Durante el arresto, el agresor se resistió y causó lesiones en el tórax a uno de los agentes que intervinieron en el dispositivo, según indicó la propia institución.

El detenido fue puesto a disposición judicial acusado de homicidio en tentativa, malos tratos en el ámbito familiar, quebrantamiento de medida cautelar y atentado a agente de la autoridad. Tras declarar ante el juez, se ordenó su ingreso en prisión provisional.

Coche de Policía Nacional. (Europa Press)

Recursos para las víctimas

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.

En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8:00 a 22:00 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Por otro lado, también recuerda que en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización. Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y también por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género. El Ministerio recuerda que “es un deber de toda la sociedad”.