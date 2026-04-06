Detenido un hombre en Vizcaya tras apuñalar a su pareja delante de sus hijos

Agente de la Ertzaintza. (Europa Press)

Un hombre de 48 años ha sido detenido este lunes en Berriz, Vizcaya, tras apuñalar varias veces y en presencia de sus cuatro hijos a su pareja, una mujer de 38 años, que ha tenido que ser trasladada en helicóptero a un centro hospitalario. Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, los hechos han ocurrido a las 07:20 horas de este lunes en el domicilio familiar.

La intervención de los cuatro hijos y un vecino ha conseguido frenar la agresión antes de la llegada policial.

(Noticia en desarrollo)