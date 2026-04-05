España

Capacidad de los embalses en España este domingo 5 de abril

La reserva de agua en el país subió en un 0,03 % a comparación de la semana pasada, de acuerdo con datos oficiales

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Miteco actualiza la situación de los embalses de agua en España (EFE)
Miteco actualiza la situación de los embalses de agua en España (EFE)

Los embalses de agua en España tienen una capacidad de 56.043 hm3, sin embargo, actualmente se encuentra un 83,31 % llenó, de acuerdo con la más reciente actualización del Boletín Hidrológico Peninsular, proporcionado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Según estos datos oficiales, el almacenamiento de agua en el país subió en comparación con la última semana.

El comportamiento de los embalses sirve de termómetro para medir la situación hídrica del país. A medida que avanza el año, las cifras sobre la capacidad almacenada adquieren un protagonismo especial debido al impacto del agua en la vida cotidiana hasta en todo tipo de industrias.

Cómo están las reservas de agua en España

Fecha: domingo 5 de abril de 2026.

Capacidad: 56.043 hm3.

Total de agua embalsada: 46.689 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 83,31 %.

Variación de hace una semana: 15 hm3.

Variación porcentual semanal: 0,03 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 40.857 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 72,90 %.

Estado de los embalses peninsulares

La capacidad del agua subió en comparación con la última semana (Europa Press)
La capacidad del agua subió en comparación con la última semana (Europa Press)

Andalucía: 86,20%.

Aragón: 83,99%.

Asturias: 84,87%.

C. Valenciana: 57,77%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 83,96%.

Castilla-La Mancha: 71,16%.

Cataluña: 84,21%.

Comunidad de Castilla y León: 86,52%.

Extremadura: 86,34%.

Galicia: 86,93%.

Murcia: 35,81%.

Navarra: 85,08%.

¿Cómo ahorrar agua?

Independientemente de la capacidad en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de recomendaciones para ahorrar agua desde los hogares.

Antes de dormir anote la cifra que marca el contador de agua y al despertar, antes de cualquier consumo, volver a leerlo. Si la cifra del contador ha cambiado, es posible que exista alguna fuga.

Otra de las fugas silenciosas es a través del inodoro, para descubrir si existe alguna se puede teñir el agua de la caja con algún tinte inofensivo lo que facilitara si hay algun desperdicio de agua.

El goteo aparentemente inocuo de un grifo puede suponer, a la larga, pérdidas de agua muy significativas de alrededor de 30 litros cada día. Si detectas una gotera de este tipo, lo mejor es arreglarla lo antes posible.

Si vas a ausentarte de tu vivienda durante unos días y no tienes instalado ningún sistema de riego automático, es mejor cerrar la llave de paso del agua. Así se evitan pérdidas de agua por pequeñas fugas o inundaciones por roturas imprevistas.

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