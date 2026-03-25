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La presidenta de los estudiantes de Medicina dimite por el uso “político” de la huelga médica: “No se ha velado por el bien de la profesión”

Teresa Serrano, que presidía desde octubre el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, critica a los sindicatos por su gestión de la huelga

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Teresa Serrano, expresidenta de CEEM.
Teresa Serrano, expresidenta de CEEM. (OMC)

La presidenta del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM), Teresa Serrano, ha dimitido de su cargo por la “vergüenza” que le genera la gestión de la huelga médica. En un comunicado difundido por Redacción Médica y El País, Serrano denuncia el uso “político” de la movilización de facultativos por parte de los sindicatos, a los que acusa de haber rechazado acuerdos positivos para la profesión por motivos partidistas.

“No solo los he visto admitir en privado que saben que las reivindicaciones de las que se llenan la boca en público son imposibles, también les he oído en primera persona decir cosas como que ‘el acuerdo les gusta, pero como no saben si van a poder ponerse la medalla, igual no lo aceptan’; o que ‘el acuerdo les gusta, pero no saben si podrán poner de acuerdo a todos los sindicatos del comité de huelga, entonces igual no lo aceptan’, o que ‘el acuerdo les gusta, pero no saben cómo venderlo y, por tanto, no lo pueden vender”, afirma.

En la misiva, Serrano dice que no quiere “seguir siendo un payaso” en “este circo”, en referencia al actual conflicto con el Ministerio de Sanidad. La joven considera que “no se ha velado en ningún momento por el bien de la profesión, sino porque sindicatos que hasta ahora estaban muertos (CESM incluido) se perpetúen, adquieran poder y fuerza política y tengan un altavoz”.

“Una herramienta política”

Manifestación frente al Ministerio de
Manifestación frente al Ministerio de Sanidad por un estatuto médico. (Europa Press)

El Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina es la agrupación de los representantes legales y acreditados de todos los estudiantes de Medicina del país. Como portavoces del alumnado, participan en el Foro de la Profesión Médica, que aglutina a los colegios, asociaciones científicas, facultades y sindicatos médicos del país.

El pasado 5 de marzo, el Ministerio de Sanidad alcanzó un acuerdo con el Foro de la Profesión Médica para intentar frenar la huelga sanitaria. El pacto, que incluía mejoras en la retribución de las guardias, en la clasificación profesional de los médicos y abría la puerta a una posible jubilación anticipada. La propuesta fue aceptada por las organizaciones del Foro de la Profesión Médica, entre ellas el sindicato CESM. No obstante, el Comité de Huelga rechazó desconvocar los paros, insistiendo en que las negociaciones se llevasen directamente con ellos.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha reclamado diálogo a los sindicatos médicos y "que no tengan a los pacientes como rehenes", ya que aboga por evitar la huelga, iniciada en febrero y que tendrá continuación en la tercera semana de marzo para protestar contra el borrador del Estatuto Marco. (Europa Press)

Serrano asegura que este conflicto está abriendo “una fractura” dentro del Foro de la Profesión Médica. “Hemos sido testigos de cómo en privado se mostraba acuerdo con algunas medidas, pero luego en prensa la CESM lo ha criticado como una ‘trampa’ o una ‘ofensa’”, valora la estudiante. La joven siente que estudiantes y residentes han sido “una herramienta política para los sindicatos, para los partidos y para todas las entidades que se han matado por ‘hacerse una foto con los estudiantes’ para luego pasar de nosotros”. “Me avergüenza ver a residentes sacrificar una semana de sueldo por una lucha y que los que tienen que llevar a cabo esa lucha no lo hagan mirando por esos profesionales, sino por sí mismos. Y me avergüenza seguir alimentando esa patraña como si fuera verdad”, añade en su misiva.

CEEM se desvincula de su expresidenta

El consejo de estudiantes reconoce que la dimisión de Serrano tan solo cinco meses después de jurar el cargo ha generado un “revuelo mediático”, pero se desvincula de las opiniones de su expresidenta. “Teresa Serrano es una persona que no está vinculada con el Consejo, como no lo era cuando escribió la carta, en la que solo se ve reflejada su visión personal y no la que nosotros defendemos como Consejo”, han expresado a consultas de Infobae.

CEEM deberá ahora buscar a un nuevo presidente de la organización. El próximo mes celebrarán una Asamblea General Extraordinaria, de la que saldrá la nueva Presidencia General.

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