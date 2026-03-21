España

La tarifa de la luz en España para este 22 de marzo

La situación económica internacional ha provocado un incremento histórico en los precios de la energía eléctrica en el país

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El precio de la luz
El precio de la luz cambia cada hora (Europa Press)

Antes de encender la televisión, conectar el ordenador, jugar con la consola, poner la lavadora o activar el aire acondicionado, consulta cuál es el mejor momento del día para usar laluz.

Aquí están las tarifas de la luz, así como las horas del día más caras y más baratas del servicio para este domingo 22 de marzo.

Precio del servicio eléctrico

Día: 22 de marzo

Tarifa promedio: 27.84 euros por megavatio hora

Tarifa más alta: 76.85 euros por megavatio hora

Tarifa mínima: -3.08 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad por hora

La OMIE da a conocer
La OMIE da a conocer todos los días la tarifa de la electricidad (Europa Press)

A lo largo de este domingo 22 de marzo, el precio del servicio eléctrico cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la luz será de 73.66 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la electricidad será de 58.0 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 45.88 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la luz será de 41.2 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 41.56 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la electricidad será de 39.28 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la luz será de 48.86 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 47.78 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 19.47 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 1.14 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la luz será de -0.7 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la electricidad será de -2.76 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la luz será de -1.98 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -3.08 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -0.97 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la luz será de -0.83 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la electricidad será de -0.68 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.22 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 20.83 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la luz será de 62.29 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 76.85 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la electricidad será de 53.26 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la luz será de 33.61 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 15.28 euros por megavatio hora.

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