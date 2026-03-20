España

Calendario lunar de marzo 2026: cómo se verá la luna las siguientes noches desde España

Sumérgete en el calendario lunar y descubre cómo este antiguo sistema sigue marcando el ritmo en nuestros días

Guardar
El calendario lunar de esta
El calendario lunar de esta semana (Imágenes Ilustrativas Infobae)

Llamamos calendario lunar al sistema de medición del tiempo basado en los ciclos de la luna, específicamente a las fases que atraviesa durante un periodo aproximado de 29.5 días, que se conoce como mes sinódico. 

A diferencia del calendario solar, que se rige por el movimiento de nuestro planeta alrededor del sol, el calendario lunar se estructura según las distintas posiciones relativas de la luna, la tierra y el sol, lo que da lugar a las fases lunares: nueva, cuarto creciente, llena y cuarto menguante.

Calendario Lunar 2026

La luna nos muestra una parte distinta de su cara cada semana, así se podrá ver en los siguientes días desde España, de acuerdo al calendariolunar.

Este será el calendario lunar de las siguientes noches, de acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).

Después del cuarto creciente viene
Después del cuarto creciente viene la tan esperada luna llena (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuarto creciente:

Actualmente estamos en la fase de cuarto creciente, esto implica que el satélite natural que rodea nuestro planeta se sitúa en un cuarto de su recorrido mensual y se iluminará únicamente la mitad de su cara.

Durante este lapso, la luna sale alrededor del mediodía y se pone cerca de la medianoche, según explica la Nasa. El astro estará en lo alto del cielo por la noche y ofrecerá una excelente vista.

Luna llena:

Para la siguiente semana, toda vez que termine el cuarto creciente, llegará una se las fases más esperadas del mes: la luna llena. Esto significa que el astro estará opuesto al sol en su órbita alrededor de la tierra y su cara visible estará completamente iluminada.

Esta es, sin duda, la mejor oportunidad para admirar el cielo nocturno y contemplar la majestuosidad de la luna en todo su esplendor.

La luna muestra una parte
La luna muestra una parte distinta de su cara cada semana (Imagen Ilustrativa Infobae)

El origen de la luna

La luna es el objeto más grande y brillante de nuestro cielo nocturno. De acuerdo con la NASA, tiene un radio de poco más de mil 740 kilómetros, menos de un tercio del ancho de la tierra.

Si la tierra fuera del tamaño de una moneda de cinco centavos, explica la Nasa, la luna sería aproximadamente tan grande como un grano de café.

Su origen es de hace miles de millones de años, cuando un cuerpo del tamaño de marte colisionara con la tierra, según una de las teorías más aceptadas al respecto.

El nombre de este satélite natural de la tierra es simplemente "luna" porque la gente no sabía que existían otras. No fue hasta que Galileo Galilei descubrió cuatro lunas orbitando Júpiter en 1610.

La luna hace de la tierra un planeta más habitable al moderar la oscilación de nuestro planeta sobre su eje, lo que conduce a un clima relativamente estable.

También provoca mareas, creando un ritmo que ha guiado a los humanos durante miles de años.

Si la luna no existiera, la tierra sería un mundo muy diferente.

Temas Relacionados

Calendario lunarFases de la lunalunaespaña-noticiasNoticias

Últimas Noticias

La casa prefabricada que bate récords en relación calidad-precio: 132 metros cuadrados y cuatro habitaciones por 35.995 euros

Algunos modelos destacan por ofrecer prestaciones propias de una vivienda convencional a un coste mucho más reducido, lo que ha disparado el interés por este tipo de soluciones residenciales

La casa prefabricada que bate

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 20 marzo

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la posibilidad ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once sorteo

Cuando la productora que lanzó a Chuck Norris terminó golpeando al cine español

El actor y experto en artes marciales ha fallecido a los 86 años. Su figura queda ligada a un episodio poco conocido del declive de la productora y distribuidora C.B. Films

Cuando la productora que lanzó

El estadounidense Jimmy Gracey murió accidentalmente: las cámaras de seguridad lo grabaron cayendo al mar en Barcelona

La autopsia del joven estadounidense se está llevando a cabo este viernes en el Instituto de Medicina Legal de Cataluña

El estadounidense Jimmy Gracey murió

La gasolina bajará 16 céntimos el litro y el gasóleo 17 tras las medidas anticrisis aprobadas por el Gobierno

Con los nuevos recortes, el litro de gasolina 95 se pagará a 1,6 euros de media, mientras que el diésel caerá hasta los 1,7 euros

La gasolina bajará 16 céntimos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El estadounidense Jimmy Gracey murió

El estadounidense Jimmy Gracey murió accidentalmente: las cámaras de seguridad lo grabaron cayendo al mar en Barcelona

Andalucía supera a París o Roma y se suma a la élite europea de autopistas mientras la España vaciada se mide con zonas de Hungría o Bulgaria

Sánchez anuncia 80 medidas para aliviar el impacto de la guerra en Oriente Medio tras la tensión con Sumar: “Nos va a afectar, pero nosotros vamos a resistir mejor”

Pedro Sánchez y Yolanda Díaz solucionan la crisis de Gobierno con dos decretos separados: uno para vivienda y otro con las medidas anticrisis

Europa revela las causas del apagón: todos fueron culpables y estas son las recomendaciones para que no vuelva a ocurrir

ECONOMÍA

La casa prefabricada que bate

La casa prefabricada que bate récords en relación calidad-precio: 132 metros cuadrados y cuatro habitaciones por 35.995 euros

La gasolina bajará 16 céntimos el litro y el gasóleo 17 tras las medidas anticrisis aprobadas por el Gobierno

Un trabajador de Sevilla consigue el perdón frente a 40.000 euros de una deuda que no era suya: había avalado a otra persona y llegaron a retenerle toda la nómina

El Gobierno aprueba las medidas de vivienda presentadas por Sumar: prorrogar alquileres y bloquear la especulación inmobiliaria

La bajada de impuestos aprobada por el Gobierno reducirá un 13% la factura de la luz, unos 7 euros al mes de media por hogar y 84 al año

DEPORTES

Las sorpresas y los olvidados

Las sorpresas y los olvidados de la lista de De la Fuente: desde cuatro caras nuevas al adiós de dos leyendas

A qué hora y dónde ver el partido del Masters 1000 de Miami entre Carlos Alcaraz y João Fonseca

Rafael Jódar y su histórica gesta al escalar 75 puestos en dos meses: cerrará el Masters 1000 de Miami en el top 100 del ranking

El cambio de normativa que prepara la Fórmula 1: podría beneficiar a Fernando Alonso y Aston Martin

La preparación de Ilia Topuria para el combate en la Casa Blanca: “Trabajo duro y dedicación”