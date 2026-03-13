España

Un jubilado de 78 años vuelve a trabajar después de que a su mujer le despidieran: una clienta lo ve y consigue recaudar más de 500.000 euros

La pareja, que lleva más de 56 años casada, no llegaba a fin de mes dado las facturas médicas de ella

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Un jubilado de 78 años
Un jubilado de 78 años vuelve a trabajar después de que a su mujer le echaran del trabajo. (GoFundMe)

Richard Pulley tiene 78 y camina despacio. El martes por la mañana subió con cuidado las escaleras de una casa en Manchester, Tennessee, agarrado a la barandilla, para dejar un pedido en la puerta. Se detuvo unos segundos antes de subir el último escalón y, con calma, se agachó a dejar el café. Lo que no sabía es que una cámara en el timbre lo estaba grabando. Ese vídeo de apenas 20 segundo terminaría por cambiar su vida.

Brittany Smith vio la grabación en la aplicación de su timbre Ring. En la pantalla aparecía un hombre mayor, con camisa roja y pantalones caqui, avanzando con dificultad por el camino de entrada hasta el porche. Reconoció enseguida la escena: un anciano esforzándose para entregar un café de Starbucks a su hija.

Se enfadó, pero no con Richard. “Este pobre hombre está teniendo dificultades para subir las escaleras y traerle su café”, recordó. Publicó el vídeo en TikTok para volver a reencontrarse con ese hombre y darle una propina. En pocas horas, las imágenes fueron vistas por miles de personas. Los usuarios identificaron al repartidor: Richard Pulley. Un jubilado de 78 años que trabaja para DoorDash junto a su esposa, Brenda.

La pareja lleva más de 56 años casada. Hace algo más de un año, Brenda perdió su empleo y el matrimonio tuvo que buscar otra forma para llegar a fin de mes. Desde entonces, reparten juntos. Ella conduce y él se encarga de entregar los pedidos.

Los gastos médicos son uno de sus principales problemas. Los medicamentos de Brenda cuestan miles de euros al año. “Cuando superas los 75 años, no es que haya una fila de gente esperando para contratarte, explico ella al medio inglés WSMV. “Con un solo ingreso en la familia tienes que seguir adelante... Al perder eso tuvimos que buscar otra forma de compensarlo”, dijo Richard. “A veces miras todas las cosas que tienes que pagar… porque si no lo haces, terminarás en el hospital… con algo incluso más caro que eso”, reflexionó ella.

Cómo solicitar la ayuda de 525 euros para jubilados que viven de alquiler.

“La oportunidad de descansar de nuevo”

Brittany Smith consiguió localizar a Richard poco después. Llamó a la puerta de su casa y le ofreció una propina de 200 dólares (185 euros). Antes de aceptarla, le quiso asegurarse de que ella estaba realmente cómoda con esa gesto. Pero la historia no terminó ahí.

De vuelta a casa, Smith decidió abrir una campaña en GoFundMe: “Denle a Richard la oportunidad de descansar de nuevo”. La respuesta fue inmediata. En poco más de 24 horas se habían reunido más de 280.000 euros. Hoy, ya superan los 500.000 euros.

El jueves por la mañana, Richard y Brenda se sentaron frente a Brittany y su hija . Allí vieron por primera vez todo lo recaudado. “Es realmente difícil creer que haya tanta gente tan generosa intentando ayudarnos... personas que ni siquiera nos conocen”, dijo la mujer. Richard confesó que llevaba dos noches sin dormir. No podía dejar de mirar la página de donaciones. “Nos quita mucha presión de encima”, explicó. “Y hace que la vida vuelva a ser llevadera”.

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