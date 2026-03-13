España

La segunda mujer que acusó a Errejón de violación no ratifica su denuncia ante la jueza

Se espera que la magistrada archive el caso provisionalmente en los próximos días

El ex portavoz de Sumar
El ex portavoz de Sumar en el Congreso Iñigo Errejón llega a declarar a los juzgados de Plaza de Castilla, a 16 de enero de 2025, en Madrid (España).(Mateo Lanzuela - Europa Press)

La segunda mujer que interpuso una denuncia contra el exdiputado Íñigo Errejón el pasado mes de febrero no acudió el jueves a ratificar sus acusaciones. La denunciante debía acercarse al Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 12 de Madrid el día 12 de marzo, pero finalmente no se presentó a la cita, según ha confirmado a Infobae su abogado, Alfredo Arrién.

El letrado ha explicado a El País que la magistrada deberá archivar provisionalmente la denuncia, si bien desde su bufete intentarán “que se pueda continuar adelante” con el proceso judicial. La presunta víctima había solicitado la condición de testigo protegido, pues se trataba de una actriz “de reconocida notoriedad pública y de proyección”, según reflejaba la denuncia, pero la jueza no se lo concedió.

Finalmente, la denunciante decidió no presentarse este jueves a ratificar sus acusaciones. Según Arrién, que también representa a Elisa Mouliáa, su cliente tiene “más que perder, que ganar” en estos momentos, ha declarado a El País.

“Si te resistes, será peor”

La segunda denunciante habría conocido al exportavoz de Sumar en 2021 a través de Instagram y, poco después, comenzaron a comunicarse a través de Telegram, plataforma que permite eliminar los mensajes automáticamente.

Los hechos denunciados se remontaban al 16 de octubre de ese mismo año. Según la acusación, ambos se encontraron en una fiesta, donde Errejón habría insistido en que le practicara sexo oral. La mujer habría accedido “de manera renuente” al encuentro sexual, en un contexto de consumo de alcohol y cocaína, según refleja el escrito.

Una segunda mujer ha interpuesto una denuncia contra el exportavoz de Sumar, Íñigo Errejón, por una presunta agresión sexual cometida en octubre de 2021 en el domicilio del exdiputado. El abogado de la acusación y de la actriz Elisa Mouliaá, Alfredo Arrien, ha solicitado al juzgado "la protección y confidencialidad absoluta" de la identidad de la denunciante y que su intervención se realice como testigo protegido. (Fuente: Europa Press / Congreso)

Los dos se desplazarían después al domicilio del político en el vehículo de uno de sus amigos. Durante el trayecto, Errejón habría realizado tocamientos sin consentimiento a la mujer, que asegura que expresó de forma clara su negativa y trató de apartarse, produciéndose un forcejeo. El político habría intentado convencerla con frases como “si gritas será peor” o “si te resistes será peor”, según la versión de la denunciante.

Una vez dentro de la vivienda, el exdiputado habría manifestado su intención de mantener relaciones sexuales con penetración vaginal, acto al que la denunciante se negó. La mujer, sin embargo, afirma que fue sujetada por el cuello y penetrada “por la fuerza y sin consentimiento”, pese a que gritó para que cesara la agresión.

Errejón habría mantenido contacto con la denunciante hasta enero de 2022. Ese mismo día, según el escrito, la mujer sufrió un ataque de pánico en su domicilio e inició tratamiento psicológico y psiquiátrico. La mujer, sin embargo, ha decidido no ratificar su denuncia.

Dos años de la denuncia de Mouliaà

Imagen de archivo de la
Imagen de archivo de la actriz Elisa Mouliaà. (Europa Press)

La actriz Elisa Mouliaá fue la primera en dar un paso al frente y denunciar públicamente a Íñigo Errejón después de que, en octubre de 2024, la periodista Cristina Fallarás publicase en su perfil de Instagram el relato anónimo de una víctima y muchos identificasen en los comentarios al político como su agresor.

La acusación provocó la dimisión de Errejón el 24 de octubre. En una carta publicada en su perfil de Twitter (ahora X), el político decía haber llegado “al límite de la contradicción entre el personaje y la persona” y reconocía llevar tiempo “trabajando en un proceso personal y de acompañamiento psicológico”, que le forzaba a abandonar la política institucional.

El 14 de noviembre de 2025, Errejón fue procesado por el juez al considerar que existían indicios suficientes de delito. La acusación particular solicitó la apertura de juicio oral en diciembre, mientras la Fiscalía pedía el archivo de la causa al considerar que no había suficientes pruebas que acreditasen la perpetración del delito.

Mouliaá llegó a retirar su acusación contra el político el 4 de febrero de 2026 por motivos personales y de salud, si bien días después decidió que continuaría con el procedimiento. El pasado 16 de febrero, el juez Adolfo Carretero suspendió la citación prevista para comunicar a Errejón la apertura de juicio oral, tras un nuevo recurso del acusado.

