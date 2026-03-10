Los precios del mercado del semen: un hospital de Getafe compra muestras por 325 euros, pero los donantes solo recibirán unos 50 euros

Una donación de semen, en una foto de archivo.

El hospital público Severo Ochoa, situado en la localidad madrileña de Getafe, busca un banco de semen que le suministre 220 muestras de donantes “para técnicas de reproducción asistida”, en concreto para realizar inseminaciones artificiales. El centro sanitario está dispuesto a ofrecer un máximo de 71.500 euros, es decir, unos 325 euros por cada muestra. Hay necesidad de donantes, explican las empresas del sector, por eso es normal que cada cierto tiempo los hospitales saquen este tipo de licitaciones. Por ejemplo, el hospital Príncipe de Asturias, en Alcalá de Henares, renovó en marzo de 2025 por un año más (hasta marzo de 2026) un contrato que había adjudicado a finales de 2022 para obtener 280 muestras para usar también en inseminaciones artificiales. Este centro ofrecía un máximo de 325 euros y al final obtuvo cada muestra por 280 euros.

El adjudicatario fue Laboratorio BioKibank 2012, con sede en Vitoria, que suele trabajar con varios hospitales madrileños. Se trata del primer y único banco de semen completamente autónomo, es decir, que no depende de ninguna clínica de fertilidad. Un portavoz de esta empresa señala a Infobae que los 325 euros que ofrece el Severo Ochoa es un precio “un poco bajo” teniendo en cuenta que los costes que conlleva conseguir muestras han subido para los bancos de semen tras la pandemia: han aumentado los costes de logística (se transportan a 196 grados bajo cero) y los exámenes médicos y genéticos que ha de pasar cada donación para ver que todo está en regla, incluso estudios psicológicos del donante. El Severo Ochoa, por ejemplo, pide muestras seminales que tengan una concentración mínima de ocho millones de espermatozoides móviles (REM) por mililitro tras la descongelación. Un requisito (el de la concentración) que puede variar el precio.

Desde Laboratorio BioKibank 2012 aseguran que hay “necesidad de donantes, ya que el mercado ha crecido más que los donantes potenciales”. Hay más demanda que oferta. ¿Por qué? Porque los españoles demoramos cada vez más la edad para tener el primer hijo. En España, esa edad era de 31,5 años en 2024, cuando en 2014 era de 30,6 años y en 2004, de 29,4 años, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Además, el semen es cada vez de peor calidad. El último gran estudio que se hizo al respecto por la Fundación IVI (con 120.000 pacientes) deja claro que el semen es ahora peor que hace 20 años. “Y el ranking de mayor deterioro seminal lo lidera Madrid, donde los pacientes atendidos en nuestra sede ubicada en la capital han experimentado un descenso en su calidad seminal del 76% en las últimas 2 décadas. Esto significa que, cada año que pasa, disminuye, aproximadamente, 7 millones el total de espermatozoides móviles progresivos”, señalan las conclusiones de la Fundación IVI.

El hospital madrileño Severo Ochoa

Los últimos datos presentados en diciembre de 2025 por el Ministerio de Sanidad y la Sociedad Española de Fertilidad (SEF) revelan que en 2023 se llevaron a cabo un total de 168.372 ciclos de Fecundaciones In Vitro (FIV) y 30.464 Inseminaciones Artificiales (IA), lo que supuso un mantenimiento de las cifras por segundo año consecutivo. Estas técnicas dieron lugar a 39.555 nacimientos, una cifra casi idéntica a la de 2022. Datos que se han mantenido estables tras el fuerte crecimiento del 19% que se produjo en 2021 tras la pandemia. Los bebés nacidos mediante técnicas de reproducción representan ya el 10% de los nacimientos en nuestro país. “La demanda va a seguir creciendo, por lo que el precio de las muestras también lo hará”, explican en BioKibank.

Más barato para in vitro

Este laboratorio también ganó en octubre de 2024 otro contrató que licitó el hospital Clínico San Carlos, que necesitaba comprar 630 muestras también para inseminación artificial. Este centro pedía que cada muestra tuviese menos concentración mínima de espermetozoides móviles (REM), seis millones por mililitro, que lo que requiere ahora el Severo Ochoa, que son ocho millones. El Clínico estaba dispuesto a pagar 265 euros por muestra, y al final BioKibank se llevó la adjudicación por 172 euros por unidad.

Un estudio halla 42 compuestos químicos de uso cotidiano en el semen humano que podrían afectar a la salud reproductiva. (CSIC/Europa Press)

Es curioso cómo funciona el mercado en este sentido. Pocos centros hacen fecundaciones in vitro, técnicas que son más caras (entre 4.000 y 10.000 euros) que las inseminaciones artificiales (que pueden costar de media unos 1.000 euros). En cambio el precio de las muestras de semen para estas últimas es más alto. “Lo normal es que se pague entre 325 y 400 euros por cada muestra destinada a inseminación y entre 200 y 250 euros para in vitro”, aseguran desde el laboratorio vasco, que recalca que los precios no solo dependen del tipo de prueba al que vaya destinada la muestra, sino la calidad de la misma y su sistema de producción, que requiere de más controles y pruebas.

En un periodo de 63 horas, cuatro personas han sido trasplantadas con éxito en este hospital público de Madrid gracias a la generosidad de los donantes y sus familias

¿Y cuánto cobra el donante? Muchos bancos no dan abiertamente este dato. Y dado que en la Comunidad de Madrid no existe un banco público, el mercado es el que fija los precios. La donación de semen, al igual que ocurre en la donación de óvulos y embriones, es un proceso totalmente anónimo, solidario y altruista. Por tanto, está prohibido pagar por donar semen según la ‘Ley Sobre las Técnicas de Reproducción Asistida’ (Ley 14/2006, que sí fija una “compensación económica” por las molestias físicas y los gastos de desplazamiento y laborales que se puedan derivar de la donación. La Comisión Nacional de Reproducción Asistida recomienda entre 30 y 50 euros, pero fuentes de sector señalan que ahora está entre 40 y 60 euros. La edad permitida por las autoridades sanitarias para la donación de esperma oscila entre los 18 y los 45 años.