La única planta que necesitas para que tu jardín huela bien todo el verano

La planta que da olor a todo el jardín durante meses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existe una planta capaz de llenar cualquier jardín o patio de aroma durante todo el verano sin suponer complicaciones para quienes buscan belleza y facilidad de cuidado. Se trata del jazmín, conocido científicamente como Trachelospermum jasminoides. Esta planta, recomendada por House and Gardens, combina un perfume intenso con una apariencia elegante y una resistencia ejemplar, lo que la convierte en la opción preferida incluso entre quienes no disponen de mucho tiempo para la jardinería.

Elegir una planta que aporte fragancia y verdor continuo suele ser un reto, sobre todo si se busca que el aroma perdure incluso en las noches calurosas. El jazmín responde a esa necesidad: sus flores blancas y pequeñas se abren desde finales de la primavera y continúan llenando el aire con su perfume, que recuerda a la vainilla, durante los meses de verano. Además, su cualidad como perenne mantiene el espacio siempre verde, aportando frescura incluso en las estaciones frías.

Otro punto a favor es la versatilidad del jazmín. Puede crecer en el suelo o en maceta, se adapta a distintas condiciones y su porte trepador permite aprovechar el espacio vertical en patios pequeños o cubrir vallas y enrejados en jardines amplios. Según House and Gardens, dominar los cuidados básicos es suficiente para obtener todos los beneficios de esta planta sin complicaciones.

Por qué el jazmín transforma cualquier jardín

El jazmín destaca por su capacidad para aromatizar el ambiente de forma intensa y duradera. Al tratarse de una planta de hoja perenne, su presencia es constante a lo largo de todo el año, sin perder hojas ni volverse mustia en invierno. Este rasgo la diferencia de otras especies aromáticas de temporada, que pierden su atractivo en cuanto cambian las estaciones.

La floración del jazmín se produce principalmente desde finales de la primavera hasta el final del verano. Sus flores blancas y pequeñas, muy abundantes, desprenden un aroma que se intensifica por las tardes y noches cálidas, llenando patios y terrazas con una fragancia envolvente.

Además de su aroma, el jazmín ofrece ventajas prácticas. Al ser una trepadora, puede crecer sobre enrejados, muros o pérgolas, creando pantallas naturales que además de perfumar, aportan privacidad y sombra. Esta característica hace que la planta sea ideal tanto para quienes buscan embellecer jardines amplios como para quienes desean aprovechar cada metro del jardín.

Otra ventaja es su bajo mantenimiento. Su resistencia a diferentes condiciones climáticas, unida a su crecimiento controlado con podas sencillas, lo convierten en una opción segura incluso para quienes no tienen experiencia en jardinería.

Cómo plantar y cuidar el jazmín para asegurar su fragancia

Plantar el jazmín no requiere conocimientos avanzados. La mejor época para hacerlo es en primavera, cuando las temperaturas empiezan a subir y la planta puede desarrollarse con facilidad. Puede colocarse directamente en el suelo, junto a muros o vallas, o en macetas de buen tamaño que permitan moverla de sitio según la necesidad. Si se opta por el cultivo en contenedor, House and Gardens recomienda cambiar la maceta cada dos años y renovar la tierra para asegurar el aporte de nutrientes.

El jazmín es perfecto para el olor en verano. (Freepik)

Para obtener una floración abundante y un aroma potente, conviene ubicar la planta en un lugar donde reciba varias horas de sol al día. El riego debe ser regular pero sin excesos: la planta tolera bien la humedad, aunque es fundamental evitar el encharcamiento para prevenir problemas en las raíces.

La poda es sencilla y contribuye a mantener la planta controlada y a estimular nuevas flores. Se recomienda recortar las ramas después de la floración, a finales de primavera o principios de verano. Si se cultiva en maceta, basta con trasplantarla cada dos años a un recipiente mayor y reponer la tierra agotada. En invierno, el jazmín estrella mantiene sus hojas verdes y no requiere cuidados especiales más allá de protegerlo de heladas intensas en zonas muy frías.