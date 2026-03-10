El precio máximo y mínimo de la luz en España para este miércoles 11 de marzo del 2026

El precio de la luz se actualiza todos los días (Europa Press)

El precio de energía eléctrica en España varía continuamente, por lo que es importante conocerlo para saber cuál es el mejor momento para utilizarla.

Aquí están los precios promedio de la luz en el país para este miércoles 11 de marzo, detallando las horas con las tarifas más altas y más bajas para que no te tomen por sorpresa.

Precio del servicio de energía eléctrica

Cómo interpretar la factura de la luz, si estás en el mercado libre o el regulado, y los conceptos que aparecen en ella

La energía eléctrica tendrá un precio media en territorio español de 104.17 euros por megavatio hora para este miércoles, según los datos del OMIE.

El gestor europeo señaló que el precio máximo de la energía eléctrica será de 233.09 euros por megavatio hora.

Por su parte, la tarifa más barato del servicio eléctrico en territorio español llegará a los 16.68 euros por megavatio hora.

La tarifa de la electricidad cada hora

La OMIE da a conocer todos los días el precio del servicio de la luz (Europa Press)

A lo largo de este miércoles 11 de marzo, la tarifa del servicio eléctrico cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la luz será de 140.67 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 124.08 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 120.29 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la luz será de 112.01 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 116.13 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la electricidad será de 123.2 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 134.61 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 144.88 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la luz será de 113.71 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la electricidad será de 60.25 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la luz será de 24.81 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 16.88 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 16.68 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la luz será de 23.62 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la electricidad será de 36.05 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 40.19 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la electricidad será de 59.72 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la luz será de 97.98 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 144.28 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 178.87 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la luz será de 233.09 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 159.25 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 146.9 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la luz será de 132.01 euros por megavatio hora.