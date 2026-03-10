Bruselas quiere abaratar la vivienda: el PE pide más parque público, incentivos fiscales y menos trabas para construir

Pleno del Parlamento Europeo. PROEXPORT

La crisis de la vivienda se ha convertido en una de las mayores preocupaciones sociales de Europa y las instituciones comunitarias han decidido actuar. El Parlamento Europeo aprobó este martes un paquete de recomendaciones destinadas a afrontar el problema del acceso a la vivienda en la Unión Europea, con propuestas que pasan por más vivienda pública, incentivos fiscales para los ciudadanos, simplificación administrativa y un impulso al sector de la construcción.

El informe final de la Comisión Especial sobre la Crisis de la Vivienda fue respaldado en el pleno por 367 votos a favor, 166 en contra y 84 abstenciones, lo que refleja un amplio consenso político sobre la necesidad de actuar frente a un problema que afecta a millones de europeos.

La Eurocámara advierte de que la combinación de precios disparados, falta de oferta y precariedad habitacional está generando una presión creciente sobre los hogares, especialmente entre jóvenes, familias y rentas medias.

Europeos con dificultades para acceder a una casa

El documento aprobado por los eurodiputados reconoce una realidad cada vez más evidente en el continente: la vivienda se ha convertido en un problema estructural. Según el Parlamento, millones de ciudadanos en la UE viven en condiciones precarias o tienen grandes dificultades para pagar su vivienda, ya sea en propiedad o en alquiler.

Entre las principales causas de esta situación, el PE apunta el aumento continuado de los precios de compra, la escasez de vivienda disponible en las ciudades, el crecimiento de los alquileres turísticos y la falta de inversión en vivienda pública y social

Ante esta situación, el Parlamento reclama medidas coordinadas a escala europea, aunque respetando las diferencias entre los mercados inmobiliarios de cada país.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la aprobación de un Real Decreto Ley con tres medidas 'urgentes y contundentes' para regular el mercado del alquiler.

Un plan europeo para construir y rehabilitar

Uno de los ejes principales de la estrategia pasa por aumentar la oferta de viviendas en Europa, tanto mediante la construcción de nuevos inmuebles como a través de la rehabilitación del parque existente.

La Eurocámara pide que el futuro Plan Europeo de Vivienda Asequible, impulsado por la Comisión Europea, reserve fondos específicos para la renovación energética de viviendas. El objetivo es doble: reducir el coste energético de los hogares y combatir la pobreza energética.

Las instituciones europeas consideran que mejorar el aislamiento y la eficiencia energética de los edificios permitirá rebajar las facturas de energía y mejorar la calidad de vida de millones de personas.

Alquiler turístico bajo la lupa europea

Uno de los aspectos más debatidos del informe es el impacto del alquiler de corta duración en el mercado inmobiliario. El Parlamento reconoce que el turismo genera actividad económica, pero advierte de que el crecimiento de plataformas de alquiler vacacional puede reducir la oferta residencial y disparar los precios.

Por ello, pide que la futura legislación europea garantice un equilibrio entre el desarrollo turístico y el acceso a la vivienda asequible. La propuesta plantea que los países, regiones y ayuntamientos tengan flexibilidad para regular este fenómeno, adaptando las normas a las características de cada mercado local.

Más vivienda pública y tolerancia cero con la ocupación ilegal

Otro de los puntos clave del informe es la necesidad de incrementar el parque de vivienda pública y social en los países de la UE. Los eurodiputados consideran que una “proporción adecuada” de vivienda social es fundamental para garantizar el acceso a la vivienda a los colectivos más vulnerables.

En paralelo, el Parlamento también incluyó una referencia expresa a la ocupación ilegal de viviendas, una cuestión especialmente sensible en algunos países. El texto condena esta práctica y reclama medidas más estrictas para proteger a los propietarios, aunque sin detallar un marco normativo concreto.

El informe también propone medidas económicas destinadas a facilitar el acceso a la vivienda. Entre ellas destacan incentivos fiscales dirigidos a hogares de renta media y baja, eliminación de tasas para la compra de la primera vivienda y medidas para fomentar los alquileres de larga duración

El objetivo es reducir la presión económica sobre los hogares, especialmente en un momento en que la subida de tipos de interés y el encarecimiento de los precios han dificultado el acceso a la vivienda en muchas ciudades europeas.

Albañiles trabajan en la construcción de un bloque de viviendas en Madrid. Eduardo Parra / Europa Press

Menos burocracia para construir más rápido

La Eurocámara considera que la lentitud administrativa es uno de los factores que más frenan la construcción de viviendas. Por ello, propone un paquete de simplificación normativa que permita reducir la burocracia y acelerar los procesos urbanísticos.

Según el eurodiputado del Partido Popular Europeo Borja Giménez Larraz, autor del informe, el problema es especialmente visible en los permisos de construcción: “Los jóvenes y las familias sufren porque Europa carece de viviendas. Cuando los permisos tardan años y las autoridades no pueden emitir resoluciones a tiempo, los precios seguirán subiendo”, explicó en delcaraciones recogidas por Efe.

El eurodiputado también subrayó que la realidad de la vivienda es distinta en cada país, por lo que la aplicación de las medidas debe respetar el principio de subsidiariedad.

El informe aprobado también incluye propuestas dirigidas a reforzar el sector de la construcción, considerado clave para aumentar la oferta de viviendas. Entre las medidas planteadas destacan el impulso a materiales innovadores y sostenibles, la introducción de requisitos mínimos de origen europeo para algunos componentes y la mejora de las condiciones laborales del sector.

Los eurodiputados también ponen el foco en la formación profesional y la garantía de salarios justos, ante la creciente escasez de mano de obra cualificada en la construcción.

La vivienda, una prioridad social para Europa

Para la presidenta de la comisión especial, la eurodiputada italiana Irene Tinagli, la crisis de la vivienda es uno de los grandes retos sociales de la Unión Europea. “La vivienda es una prioridad social fundamental”, afirmó tras la votación.

Según Tinagli, el informe aprobado ofrece “soluciones prácticas e innovadoras a esta urgente crisis social y económica” y marca una hoja de ruta para que las instituciones europeas y los Estados miembros actúen de forma coordinada.

“La acción de la UE es esencial para restablecer el equilibrio y la equidad en el mercado de la vivienda, porque todos merecen un lugar al que llamar hogar”, concluyó.

Las recomendaciones aprobadas por el Parlamento no son vinculantes, pero marcan la dirección política que la UE podría seguir en los próximos años. El siguiente paso dependerá de la Comisión Europea y de los gobiernos nacionales, que deberán traducir estas propuestas en programas concretos, financiación y reformas legales.

Mientras tanto, la presión social para actuar sigue creciendo en toda Europa, donde el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas económicos y políticos del continente.