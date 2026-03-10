España

Abolladuras en el coche: cómo arreglarlas de manera sencilla y sin gastar mucho dinero

Un truco sencillo para conductores de todas las edades que permitirá ahorrarse los costes de asistir a un especialista en carrocería

Guardar
Un mecánico arregla un coche
Un mecánico arregla un coche después de que este sufriese una abolladura. / Freepick

Reparar una abolladura en la carrocería del coche puede realizarse con métodos sencillos y económicos que permiten evitar, en muchos casos, visitas al taller. Algo tan simple como no tener que acudir a reparar una pieza del automóvil, lo cual sale caro generalmente, puede poner de buen humor. Por su parte, existen técnicas domésticas que resultan especialmente útiles para arreglar golpes de pequeña magnitud, siempre que el daño no sea complicado ni afecte a zonas de difícil acceso.

¿Cómo hacerlo, entonces? En primer lugar, el precio de adquirir un kit de pistola de pegamento suele situarse entre 100 y 150 euros, mientras que la opción de utilizar una ventosa apenas requiere una inversión máxima de 20 euros para dejar la chapa en buen estado. Estas cifras pueden resultar inferiores al coste de un servicio profesional, por lo que el bricolaje se convierte en una alternativa interesante.

Para quienes optan por realizar la reparación en casa, tres herramientas destacan por su eficacia: la ventosa, la pistola de pegamento y el martillo de goma. La primera se coloca en el centro de la abolladura para recuperar la forma de la chapa. Los kits de pistola de pegamento permiten adherir un accesorio al daño para tirar suavemente y corregir la deformación, retirando después los restos con una espátula. Y el martillo de goma resulta útil trabajando desde el interior, tras retirar el revestimiento y calentar ligeramente la zona con un secador de aire caliente, aplicando golpes controlados desde los bordes hacia el centro.

Cuándo acudir a un especialista en carrocería y cuáles son los costes habituales

Desde el blog Motointegrator recuerdan que hay circunstancias en las que la intervención profesional es preferible, bien por la naturaleza del daño o por su localización. Las abolladuras extensas, aquellas que afectan a varias zonas de la carrocería, los daños profundos donde la pintura está comprometida, las superficies de acceso complicado, las pinturas especiales como las metalizadas y las puertas de descapotables con componentes delicados, requieren atención especializada.

Desde un punto de vista económico, acudir a un especialista puede resultar conveniente. Para daños menores, el coste varía entre 35 y 120 euros. Si la pintura debe ser reparada, el presupuesto aumenta, situándose entre 300 y 500 euros.

Qué cobertura ofrece el seguro del coche en caso de abolladuras y cuándo compensa reclamar

En el apartado de garantías, Motointegrator señala que si el propio conductor causa la abolladura, será el seguro a todo riesgo quien asuma los gastos derivados, siempre que el contrato lo contemple. No obstante, para golpes leves, el importe de la franquicia puede situarse por encima del propio coste de la reparación, por lo que puede no compensar notificarlo. Declarar este tipo de incidentes normalmente no incrementa la prima anual.

En las situaciones en las que un tercero es responsable del daño, corresponde a esa persona afrontar el gasto. Si el causante no puede ser identificado, el seguro a todo riesgo cubrirá la reparación según lo estipulado en la póliza. Para quienes desean abordar pequeñas abolladuras en casa, un martillo de goma adecuado puede adquirirse fácilmente por internet.

Ángel Gaitán, el mecánico ‘influencer’ de TikTok que encadena críticas por su ayuda en la DANA: su coche de 200.000 euros y su colaboración con Iker Jiménez.

La publicación de Motointegrator concluye detallando que elegir entre una reparación doméstica y la intervención de un especialista depende tanto de la extensión del daño como de los materiales y herramientas disponibles, sin que resulte imprescindible acudir directamente a un taller para la mayoría de los casos leves.

Temas Relacionados

CochesAccidentes De TráficoAccidentes Tráfico EspañaMecánicosReparacionesEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Cómo está el euro frente al dólar este 10 de marzo

Todos los días se ajusta el precio de las monedas de acuerdo a su valor actual

Cómo está el euro frente

La expansión empresarial de Andrés Iniesta: patrimonio millonario, un equipo ciclista, vinos y un fichaje frustrado por Marruecos

El exjugador gestiona sociedades en varios continentes, impulsa marcas propias y amplía su influencia con inversiones deportivas y culturales

La expansión empresarial de Andrés

Alcaraz vence en tres sets a un gran Rinderknech y se clasifica para los octavos de Indian Wells

El murciano encadena 14 victorias consecutivas en 2026 y se medirá con Casper Ruud en la siguiente ronda

Alcaraz vence en tres sets

Quién es Taz Skylar: el surfero y estrella de Netflix invitado en ‘La Revuelta’

El actor canario ha asistido como invitado al programa de RTVE para promocionar la segunda temporada de ‘One Piece’, un manga con 30 años de historia

Quién es Taz Skylar: el

De Berlín a concejala en un pueblo de Salamanca para impulsar redes culturales: “No es llevar la cultura a los pueblos, sino mostrar que ya existe”

Irene Sánchez es una joven gestora cultural que, tras varios años en el extranjero, ha decidido regresar para impulsar redes de colaboración entre pueblos y que sus proyectos sean más visibles

De Berlín a concejala en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Entrevista a Alfonso Fernández Mañueco,

Entrevista a Alfonso Fernández Mañueco, candidato del PP en las elecciones de Castilla y León: “Un buen resultado para el PP es ganar las elecciones y obtener un voto más, un escaño más”

Entrevista a Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León y candidato del PP en las elecciones: “Vox abandonó el Gobierno y dejó tirados a los autónomos, agricultores y ganaderos”

Feijóo acusa a Vox de estafar a sus votantes en Castilla y León y Abascal llama “canalla” a Mañueco

Un concejal del PSOE de Aranjuez le lanza un vaso de café a otro de Vox que le llamó “vago”: presenta su dimisión

Felipe VI y Letizia se quieren gastar 99.583 euros en una gran pantalla para completar la modernización de su estudio de grabación

ECONOMÍA

El petróleo cae de los

El petróleo cae de los 100 dólares y el Gobierno de Pedro Sánchez prepara medidas para amortiguar el impacto de la guerra en el bolsillo de los españoles

El bloqueo del estrecho de Ormuz dispara los costes y retrasará las entregas de paquetes en España, según una experta: “Calculé tres semanas, como poco”

El trabajo después de los 60 se dispara: el 53% de la población entre 60 y 64 años sigue en activo, la cifra más alta desde 1970

El precio medio de la luz alcanza este martes 10 de marzo su nivel más alto en un año

La guerra de Irán golpea a la vivienda: la subida de las materias primas la encarecerá aún más y podría frenar su construcción

DEPORTES

La expansión empresarial de Andrés

La expansión empresarial de Andrés Iniesta: patrimonio millonario, un equipo ciclista, vinos y un fichaje frustrado por Marruecos

Alcaraz vence en tres sets a un gran Rinderknech y se clasifica para los octavos de Indian Wells

La Velada del Año VI, la edición con más mujeres en los combates: de Marta Díaz a Fabiana Sevillano y Rorro, que repite

Ibai Llanos anuncia los participantes de la Velada del Año VI: del amigo de Cristiano Ronaldo al novio de Aitana y dos grandes de Twitch para el evento central

La presentación de los combates de la Velada del Año VI, en directo: Ibai Llanos anuncia los participantes en vivo