España

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Guardar
Puedes jugar Super Once solo
Puedes jugar Super Once solo necesitas un euro. (Infobae)

En España hay distintas opciones de loterías que ofrecen millones de euros en premios, tal es el caso de Super Once que llevó a cabo su más reciente sorteo. Estos son los resultados ganadores de este lunes 9 demarzo, dados a conocer por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios nunca caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora del Super Once

Fecha: 9 marzo.

Tipo: Sorteo 1 de las 10:00 horas.

Combinación ganadora: 04 16 17 19 33 35 40 43 46 47 57 62 63 71 72 74 75 76 79 85.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran tres sorteos de Super Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar Super Once?

¿No sabes como jugar Super
¿No sabes como jugar Super Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Para jugar Super Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de mínimo cinco y máximo once cifras elegidas entre los números 1 y 85.

Tras definir tu combinación ganadora, debes de escoger el importe de su jugada, mínimo un euro y máximo 10 euros.

En función de los números que compongan tu combinación y del importe jugado, podrás ganar premios diferentes.

Puedes comprar tu boleto de Super Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lo millonarios premios de Super Once

Una de las principales características del sorteo de Super Once es la variedad de premios que puedes con tan solo un euro y cómo estos incrementan su tu apuesta es mayor.

Si tu apuesta es de un euro, podrías ganar hasta 1 millón de euros si atinas a los once números de la combinación ganadora. Sin embargo, al desembolsar 10 euros, el tope máximo del premio asciende a los 10 millones de euros.

Para mayor posibilidad de ganar, tu apuesta puede estar conformada desde los cinco números, pero mientras más dígitos tenga tu número de la suerte y mayor sea el monto desembolsado, más grande es el premio que se puede alcanzar.

Temas Relacionados

Super Once EspañaLoterías de EspañaÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Cólicos menstruales: causas, síntomas y cómo aliviar el dolor

En torno al 30 % de las mujeres ven alterada su rutina a causa de estos dolores de la menstruación

Cólicos menstruales: causas, síntomas y

Absuelven a un hombre que ató bolsas de basura al cuello de su perro como correctivo porque no alcanza el nivel de gravedad del delito de maltrato animal

También fue grabado por un vecino regañando a sus mascotas y apartándole con el pie, lo que provocó el llanto de uno de los animales

Absuelven a un hombre que

Trastorno por consumo de alcohol: síntomas, causas y qué hacer

El 10% de la población española bebe a diario

Trastorno por consumo de alcohol:

La Aemet avisa que una nueva DANA provocará lluvias y nevadas copiosas en España: estas son las regiones más afectadas

La cota de nieve subirá por encima de 1.600 metros y las temperaturas diurnas experimentarán un notable ascenso a mediados de semana

La Aemet avisa que una

Luna Serrat y Dani Ceballos anuncian que van a ser padres de gemelos: el cantante se convertirá en bisabuelo por partida doble

La pareja, que lleva unida desde 2024, ha anunciado en redes sociales que serán padres de gemelos

Luna Serrat y Dani Ceballos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La propuesta de un país

La propuesta de un país europeo para reducir el tráfico: 25.000 euros a cambio de que dejes de conducir

Absuelven a un hombre que ató bolsas de basura al cuello de su perro como correctivo porque no alcanza el nivel de gravedad del delito de maltrato animal

El PP plantea una bajada del IVA de la energía y doblar la deducción del IRPF para frenar la subida de los precios de la energía: reta al Gobierno a aprobarlo mañana

Cae un grupo criminal que robó dos cajeros en Granada con la técnica de ‘paleta de pizzero’, introduciendo explosivos por las ranuras de billetes

Así están las encuestas: victoria amarga para el PP, que podría obtener su peor resultado frente a un Vox por encima del 20%

ECONOMÍA

Precio de la gasolina hoy

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Javier Gil, autor de ‘Generación inquilina’: “Antes tenía casa quien se esforzaba para comprarla, pero hoy importa mucho más la capacidad de heredar que de trabajar”

España, entre los países europeos más expuestos al impacto económico del cambio climático: la deuda pública podría ser un 81% superior a la prevista para 2050

La cámara acorazada que protege 1.600 cajas de seguridad en Madrid: “Nuestros sistemas informáticos son mejores que el personal de seguridad”

Ignacio de la Calzada, abogado: “En caso de dimisión, siempre vas a tener finiquito”

DEPORTES

Ya es oficial: Ilia Topuria

Ya es oficial: Ilia Topuria peleará en la Casa Blanca y este será su rival

Fernando Alonso se ve obligado a abandonar en el primer Gran Premio de la temporada: “Sabíamos que era casi imposible acabar”

Fin del misterio: Madonna responde al Celta de Vigo sobre si conserva la camiseta ‘retro’ que llevó en Galicia en 1990

Djokovic señala a los tres jóvenes que pueden hacer frente a Alcaraz y Sinner: “Es la generación que viene a desafiar a los que están en la cima”

Josep Maria Bartomeu, expresidente del FC Barcelona: “Nadie metió mano en la caja, y menos yo. El Barça nos costó dinero”