La propuesta de un país europeo para reducir el tráfico: 25.000 euros a cambio de que dejes de conducir

Alrededor de mil jóvenes menores de 30 años podrán beneficiarse de esta medida

Imagen de archivo de Malta
Imagen de archivo de Malta (Adobe Stock).

El Gobierno de Malta ha puesto en marcha una medida inédita en Europa para combatir la congestión en sus carreteras: ofrecerá un incentivo económico a los jóvenes que renuncien voluntariamente a su carné de conducir.

El objetivo principal de la iniciativa Driving Licence Surrender Scheme es reducir la presión sobre la red viaria, actualmente sobrecargada por el crecimiento de la población y la llegada constante de turistas. La densidad de vehículos en este país es una de las más elevadas del continente, con unos 550.000 residentes en 316 km².

El programa establecido por el Ejecutivo maltés entrega 25.000 euros a cada participante, distribuidos en cinco pagos anuales de 5.000 euros. Esta medida, según explica el ministerio de Transportes, está dirigida exclusivamente a jóvenes de hasta 30 años que hayan residido en el archipiélago al menos siete años y sean titulares de un carné tipo B desde hace un año, sin antecedentes de suspensión o retirada del permiso. Solo podrán acogerse quienes entregan físicamente su carné y renuncien al derecho a conducir durante el periodo de la ayuda.

Cinco sueldos anuales para cerca de mil jóvenes

La condición indispensable es entregar el carné de tipo B, no haber sufrido nunca una suspensión o revocación y no disponer de permisos expedidos fuera de la Unión Europea. La ayuda económica se abona en cinco anualidades consecutivas, siempre que el beneficiario mantenga la renuncia efectiva a la conducción durante todo ese tiempo. Cabe recordar que la renuncia del carnet también inhabilita a esa persona para conducir en el extranjero. El acceso a la ayuda se concede siguiendo el orden de solicitud y hasta agotar un presupuesto anual de cinco millones de euros, lo que limita la participación a cerca de mil jóvenes al año.

Conduce sin carnet mientras amenaza a la Guardia Civil y lo comparte en redes sociales

La normativa excluye expresamente a quienes dispongan de autorización para coche con chófer —incluidos cargos públicos, diplomáticos y sus cónyuges o parejas—, así como a personas cuyo trabajo exija la tenencia de carné.

Cómo recuperar tu carnet antes de tiempo

Las personas que reciban la ayuda pueden cancelarla y pedir la devolución de su carné durante los 30 días “después de cada aniversario de la entrega de la prestación”. Si lo hacen, tendrán que devolver parte del dinero recibido, según la tabla oficial: 20.000 euros si lo piden en el mes 13, 15.000 euros en el mes 25, 10.000 euros en el mes 37 y 5.000 euros en el mes 49 después de que se les otorgó la subvención.

No obstante, ante circunstancias excepcionales —ya sean problemas graves de salud propios o de familiares directos, necesidades de reincorporación laboral u otros motivos que la junta de revisión considere debidamente justificados—, el titular de la ayuda puede solicitar la exención de la penalización económica establecida. Para ello, deberá presentar la reclamación acompañada de las pruebas pertinentes, bien por carta, bien por correo electrónico a la dirección oficial del ministerio.

