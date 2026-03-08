Profesoras jubiladas vuelven a las aulas en Cataluña: “Esto es algo que nunca se pierde, ni con 89 años”

Un grupo de profesoras tratan de recuperar la historia oral catalana para transmitirla a los más pequeños. / Freepick

Las primeras civilizaciones humanas utilizaban la narración oral para traspasar conocimientos generación tras generación. Una de estas formas era a través de historias o cuentos que permitían un fácil entendimiento y memorización. De ahí surgió la labor del cuentacuentos. Una tarea similar a la que practican abuelos y abuelas siempre que tienen oportunidad. Dada la eficacia, un grupo de profesoras jubiladas ha regresado recientemente a las aulas catalanas para narrar cuentos populares a niños y niñas, manteniendo así esta tradición, así como la transmisión del patrimonio cultural en catalán.

La iniciativa corresponde al colectivo MARC (Mestres Àvies Recuperadores de Contes), creado en 2009 por la asociación Rosa Sensat bajo el impulso de la pedagoga y escritora Maria Àngels Ollé, según recoge la radio catalana RAC1. De manera altruista, sus integrantes dedican su tiempo a visitar escuelas y acercar relatos, leyendas y refranes a las nuevas generaciones.

El grupo MARC está formado actualmente por ocho exdocentes: Dolors, Eulàlia, Karin, Consol, Maria, Teresa, Pep y Maria Eulàlia Valeri Ferret. Esta última, a sus 89 años, continúa acudiendo a los colegios para compartir historias. En el último año, han narrado cuentos en aproximadamente 90 escuelas de Cataluña, un dato que evidencia la demanda e interés por el proyecto. Sus visitas no conllevan ningún coste para los alumnos ni para los centros, salvo la cobertura de transportes en los desplazamientos más largos.

La vocación de estas docentes no se ha extinguido tras su jubilación. Ellas insisten en que la identidad profesional no desaparece con la retirada, como sostiene Maria Eulàlia Valeri Ferret ante el alumnado de primero en la escuela Milagros Consarnau (L’Hospitalet de Llobregat): “Continuo siendo profesora. Es una profesión que no se pierde nunca”.

Para muchas, la motivación surgió cuando, al dejar el trabajo, se enfrentaron a la soledad de no poder seguir enseñando. Tal y como explican al alumnado a través del medio catalán, permanecer en casa no era una opción atractiva, así que optaron por organizarse y retomar el contacto con los niños a través de la narración oral.

Las abuelas cuentacuentos en las escuelas catalanas

Las integrantes del grupo MARC han manifestado a La Vanguardia —según recoge RAC1— que su objetivo es reivindicar la oralidad y contribuir a la preservación de la lengua catalana. Conceptos como la transmisión del patrimonio cultural se suman a la intención de ayudar a los pequeños a comprender el mundo, las emociones y el comportamiento humano a través de historias y leyendas contadas únicamente con la voz, la mirada y los gestos.

El método del grupo prescinde de libros, libretos o guiones: cada docente memoriza los cuentos, los estudia y los narra de memoria, ampliando constantemente su repertorio con relatos nuevos. María Altirriba, una de las participantes, detalla que, varias veces al año, el grupo se reúne para trabajar cuentos nuevos y compartir materiales, asegurando así la diversidad de las sesiones.

En ocasiones, la experiencia resulta exigente: para afrontar a una clase unida con dos grupos, Altirriba ha tenido que enfrentarse a una audiencia de 40 alumnos, para lo que, además de los cuentos, las profesoras emplean refranes, juegos de manos, adivinanzas o trabalenguas tradicionales como recursos para mantener la atención.

Durante esas sesiones de unos 30 minutos, el aula se transforma en un espacio de intercambio entre generaciones y culturas. Finalizados los relatos, los escolares preguntan con curiosidad sobre la edad de las narradoras o agradecen su implicación. Consol Rovira recuerda en el medio catalán una de esas intervenciones, procedente de un alumno: “Gracias por no quedarte sentada en el sofá sin hacer nada y venir a contarnos un cuento”.

La lengua y la educación en Cataluña, eclipsada por las pantallas

El paso de los años ha permitido a estas educadoras observar cambios en la presencia del catalán en las escuelas y subrayan la necesidad de crear espacios donde los niños puedan escuchar cuentos e impulsar el pensamiento abstracto. “Hoy día los padres trabajan los dos y cuando el niño llega a casa termina viendo la televisión o una pantalla. Muchas veces ya no tiene ese momento en que alguien le explique un cuento. Y la historia necesita precisamente eso: un instante en que puedas imaginar”, resume Consol Rovira en RAC1.

Para estas antiguas docentes, el proyecto les ofrece una nueva rutina y una función ilusionante tras la jubilación. Recuerdan su trayectoria profesional durante el franquismo y su lucha por la renovación pedagógica, y consideran que recuperar la transmisión oral es una forma de devolver a la sociedad parte de lo recibido.

El ambiente de camaradería se prolonga tras las sesiones en la sala de profesores, donde comentan las anécdotas vividas y comparten detalles sobre los cuentos narrados. Si alguna participante incorpora una historia nueva, la integra en la carpeta común para el uso del resto en futuras visitas. “Animamos a otras profesoras a hacerlo, porque es muy enriquecedor”, indica Teresa, participante del grupo.

El requisito principal para unirse a MARC es haber sido profesor, conocer cuentos en catalán y poseer la voluntad de transmitir la pasión por la cultura y la lengua a los más pequeños. Según ha detallado RAC1, el grupo MARC sigue creciendo y adaptando su labor para mantener viva la educación oral y el catalán en las aulas catalanas.