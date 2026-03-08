Muere un hombre de 28 años tras ser atropellado por un autobús en Chauchina (Granada): el joven se acercó al vehículo urbano para atacarlo con un hacha

Muere un hombre de 28 tras ser atropellado por un autobús en Granada (Junta de Andalucía)

Un hombre de 28 años falleció ayer tras ser atropellado por un autobús en Chauchina (Granada). Segundos antes el joven habría atacado al vehículo con un hacha mientras aún seguía en marcha, según ha informado la Guardia Civil al 20 Minutos.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 23:30 horas en la calle Carmen de la Virgen, a unos 17 kilómetros de la ciudad andaluza. Tras lo ocurrido varias llamadas al 112 alertaron de la presencia de un individuo armado y el posterior accidente con el autobús urbano.

Las autoridades han afirmado que el joven se aproximó al autobús para golpearlo con el hacha. Esto ocasionó varios daños materiales, además de heridas en el conductor de 55 años. El trabajador, que acabó con contusiones, atropelló al hombre de 28 años.

Centro de Salud de Chauchina (Chauchina)

El conductor estaba en “estado de pánico”

El servicio de emergencias sanitarias (061), por su parte, desplazó una ambulancia hasta la vía, donde solo pudieron constatar la muerte del hombre. Mientras que el conductor fue trasladado a un centro hospitalario para recibir atención médica.

Tal y como ha constatado el director gerente del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Granada (CTAG), César Díaz, para Granada Hoy, “el conductor del autobús está muy nervioso, tiene un brazo en cabestrillo”. Al parecer, el hombre habría atacado otros vehículos antes de acercarse. Pero cuando llegó hasta el autobús también la tomó con el trabajador.

Debido a ello, el hombre de 55 años decidió abrir “las puertas para que los usuarios salieran”; por lo que “hay bastantes testigos que presenciaron el suceso”, ha asegurado. Seguidamente, y como ha afirmado Díaz, “estando en ese estado de pánico, arrancó el coche y atropelló al agresor”.

Ahora la Guardia Civil investiga si el atropello fue accidental o si existió una posible intención autolítica por parte de la víctima. De esta manera, el vehículo se encuentran en las cocheras a la espera de que las autoridades continúen con la investigación.

¿Es ilegal tener un hacha en España?

Según el Reglamento de Armas (Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, BOE 55/1993), un arma blanca está “constituida por una hoja metálica u otro material de características físicas semejantes, cortante o punzante”. Asimismo, la venta de dichos objetos “requerirá la presentación y anotación del documento acreditativo del cargo o condición de las personas con derecho al uso de dichos armamentos”.

De este modo, dicha normativa “prohíbe el uso a particulares de cuchillos, machetes y demás armas blancas que formen parte de armamentos debidamente aprobados por autoridades u organismos competentes”, como afirma la web de la Guardia Civil. No obstante aquellos que porten, exhiban o usen “armas de modo negligente, temerario o intimidatorio, o fuera de los lugares habilitados para su uso, aún cuando en este último caso se tuviera licencia, siempre que dichas conductas no constituyan infracción penal”, será considerado como infracción grave.

Ante este suceso, las autoridades podrán interponer una multa que corresponda a la gravedad de los hechos. Entre las consecuencias por uso inadecuado de un hacha, se podría aprobar su retirada, así como de las licencias o permisos para su porte o utilización. En cuanto a las sanciones económicas, la normativa expone: “Para las infracciones graves, el grado mínimo comprenderá la multa de 601 a 10.400; el grado medio, de 10.401 a 20.200 euros, y el grado máximo, de 20.201 a 30.000 euros”.