Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: pleno de actores con Emma Ozores, Javier Pereira, Pablo Puyol y Lucía Gil

Los cuatro actores llegan este viernes al concurso presentado por Roberto Leal y permanecerán hasta el martes 10 de marzo

Pablo Puyol y Emma Ozores,
en 'Pasapalabra' (Atresmedia)

La emisión de Pasapalabra de este viernes 6 de marzo contará con la presencia de Emma Ozores, Javier Pereira, Pablo Puyol y Lucía Gil como invitados. Estos cuatro rostros conocidos también participarán en los programas del próximo lunes y martes, consolidando así la apuesta del concurso por incorporar a figuras destacadas del ámbito cultural y artístico.

La presencia de estos personajes del mundo del cine, la televisión y la música afianza la estrategia del formato de combinar la competición de rostros anónimos con la incorporación periódica y rotativa de figuras reconocidas. La emisión, conducida por Roberto Leal, ha reforzado en las últimas temporadas su presencia en la parrilla televisiva, sumando nuevos perfiles a su mesa de concursantes y apostando por una combinación de tensión competitiva y ambiente distendido.

Emma Ozores, actriz de larga trayectoria, procede de una de las familias más prolíficas del panorama artístico español. Hija de Antonio Ozores y Elisa Montés, y sobrina de Emma Penella, su carrera ha abarcado tanto la televisión como el cine, habiendo participado en más de diez largometrajes dirigidos por su tío Mariano Ozores, incluidos títulos como Los energéticos, El erótico enmascarado y El soplagaitas.

La trayectoria de Emma Ozores

A partir de ahí, su trayectoria televisiva dio un salto con su papel como Sandra en Farmacia de guardia. Posteriormente, interpretó a Elvira en La casa de los líos y a Mamen en Aquí no hay quien viva, donde compartió set con su tía Emma Penella, que interpretaba a la mítica Concha. En 2017 completó una etapa en el género del reality, al convertirse en concursante oficial de la quinta edición de Gran Hermano VIP.

De izda. a dcha., Mariví
Bilbao, Luis Merlo, Emma Ozores, Beatriz Carvajal y Emma Penella, en una escena de la quinta temporada de 'Aquí no hay quien viva'.

Quién es Javier Pereira

Por su parte, Javier Pereira, nacido el 5 de noviembre de 1981 en Madrid, comenzó su carrera como niño de San Ildefonso, llegando a cantar el primer premio del Sorteo Extraordinario de Navidad en dos ocasiones consecutivas, en 1993 y 1994. Su recorrido como actor incluye colaboraciones con directores como Montxo Armendáriz y Daniel Sánchez Arévalo, y papeles protagonistas en películas como Tu vida en 65 minutos, La bicicleta y Días azules.

Javier Pereira en la alfombra
roja de los Premios Platino (Europa Press)

Ha formado parte de producciones habituales en cine de éxito, como No tengas miedo, Stockholm y Que Dios nos perdone. En televisión, ha intervenido en una amplia variedad de series, entre ellas Nada es para siempre, El comisario, La República, Los misterios de Laura, Amar es para siempre, La pecera de Eva, Gran Hotel, Cuéntame cómo pasó y Cuestión de sexo. Desde el ámbito personal, en el pasado se le vinculó sentimentalmente con la actriz Blanca Suárez.

La carrera de Pablo Puyol

Nacido en diciembre de 1975 en Málaga, Pablo Puyol supo desde joven que su vocación estaba relacionada tanto con la interpretación como con la danza y la música. Su carrera en televisión se disparó cuando fue seleccionado en 2002 para interpretar a Pedro en la serie juvenil Un paso adelante.

Pablo Puyol con Miguel Ángel
Muñoz con el disco de 'UPA Dance' (Europa Press)

Este proyecto, ambientado en una escuela de artes escénicas, se convirtió en un fenómeno de audiencia y generó la banda UPA Dance, formada por los propios actores de la serie, que logró vender miles de discos y realizar giras internacionales, según la información facilitada por la cadena. Puyol centró después su carrera en el teatro musical, participando en títulos como Grease, el musical o A Chorus Line, desarrollando su vinculación con el espectáculo en vivo a lo largo de los años.

Quién es Lucía Gil

Lucía Gil, empezó en Telemadrid y dio su salto a Disney al ganar My camp rock, lo que se extendió durante cinco años, ha actuado en varias producciones para Disney Channel como La gira en España, Violetta en Latinoamérica y The Avatars en Italia. Grabó también el villancico Blanca Navidad junto al presentador Ismael García.

Lucía Gil en 'Dúos Increíbles'
(Europa Press)

Más tarde, entre 2015 y 2018, formó parte del reparto fijo de Yo quisiera en Divinity, y en 2023 ha participado en Los invisibles. Sobre los escenarios, destaca por su papel en obras como La habitación de Verónica y el musical La llamada, donde encarnaba a Susana Romero, personaje interpretado por Anna Castillo en la película homónima de Los Javis. Su paso por Tu cara me suena incluye intervenciones como invitada en distintas ediciones y la segunda posición en la sexta edición del concurso. También participó en Dúos increíbles en TVE junto a Carlos Baute.

