Los 10 síntomas tempranos del cáncer de pulmón que pueden pasar desapercibidos

Doctor observa una imagen rayos X de unos pulmones (Shutterstock)

El cáncer de pulmón es uno de los más más frecuentes en el mundo; el tercero más común en España. Según datos de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), se estima que 34.908 personas reciban un diagnóstico de este cáncer en 2026. Es, actualmente, la primera causa de muerte por cáncer.

Al mismo tiempo, el cáncer de pulmón es una de las enfermedades oncológicas más difíciles de detectar en sus primeras etapas. Esto se debe, en gran medida, a que muchos de sus síntomas iniciales pueden confundirse con problemas respiratorios comunes, como resfriados persistentes o infecciones bronquiales. Sin embargo, reconocer las señales de alerta puede ser clave para acudir a tiempo al médico y obtener un diagnóstico precoz.

Uno de los síntomas más habituales del cáncer de pulmón es una tos persistente que no desaparece o que empeora con el paso del tiempo. Como explica la Asociación Americana del Cáncer, a diferencia de la tos asociada a un resfriado o a una gripe, que suele remitir en pocos días o semanas, esta tos se mantiene durante largos periodos e incluso se vuelve más intensa. En algunos casos, las personas también pueden experimentar cambios en una tos crónica que ya tenían, especialmente quienes han fumado durante años.

Otro signo de alerta importante es la presencia de sangre en la tos o en el esputo (la saliva o flema expulsada al toser), que puede tener un tono rojizo o de color óxido. Aunque este síntoma puede estar relacionado con otras enfermedades respiratorias, su aparición siempre requiere una evaluación médica inmediata.

Un doctor observa una radiografía de pulmón (Shutterstock España)

Dolor en el pecho y ronquera, señales silenciosas del cáncer de pulmón

El dolor en el pecho es también un síntoma frecuente, según la Asociación Americana del Cáncer. En el contexto del cáncer de pulmón, este dolor suele intensificarse al respirar profundamente, toser o incluso reír. A veces puede percibirse como una presión constante o una molestia persistente que no desaparece con el descanso ni con analgésicos comunes.

La ronquera es otro posible indicio de la enfermedad, puesto que cuando un tumor pulmonar afecta a los nervios que controlan las cuerdas vocales, la voz puede volverse más áspera o débil. Si la ronquera se mantiene durante varias semanas sin una causa aparente, es recomendable consultar con un especialista.

Dos claves para detectar un posible cáncer

Además de los síntomas respiratorios, el cáncer de pulmón puede provocar cambios generales en el organismo. Entre ellos se encuentran la pérdida de apetito y la pérdida de peso inexplicable. Muchas personas notan que dejan de tener hambre o que pierden kilos sin haber cambiado su dieta o su nivel de actividad física.

La dificultad para respirar o la sensación de falta de aire es otra señal que puede aparecer cuando el tumor afecta al funcionamiento normal de los pulmones. Algunas personas experimentan este síntoma al realizar esfuerzos leves, como subir escaleras o caminar distancias cortas.

El cansancio extremo o la debilidad generalizada también son frecuentes. Aunque la fatiga puede tener múltiples causas, cuando se presenta de forma persistente y sin motivo aparente puede ser una señal de que el cuerpo está luchando contra una enfermedad más seria.

La contaminación del aire promueve el cáncer de pulmón en no fumadores.

Las infecciones respiratorias recurrentes representan otra posible alerta. Episodios de bronquitis o neumonía que no desaparecen con el tratamiento habitual o que vuelven repetidamente pueden indicar la presencia de un problema subyacente en los pulmones.

Finalmente, algunas personas desarrollan sibilancias, un sonido agudo que se produce al respirar debido al estrechamiento de las vías respiratorias. Aunque este síntoma es común en enfermedades como el asma, también puede aparecer cuando un tumor obstruye parcialmente el flujo de aire.

Los especialistas de la Asociación Americana del Cáncer recuerdan que la presencia de uno o varios de estos síntomas no significa necesariamente que una persona tenga cáncer de pulmón. No obstante, su persistencia debe motivar una consulta médica. La detección temprana sigue siendo uno de los factores más importantes para mejorar el pronóstico y las opciones de tratamiento de esta enfermedad.