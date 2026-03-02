Previa del España - Islandia

El retorno de la centrocampista Patri Guijarro y de la delantera Salma Paralluelo marca una de las principales novedades de la selección española para el partido ante Islandia, que dará inicio a la fase de clasificación para el Mundial de Brasil, según publicó la fuente original. Ambas jugadoras vuelven después de ausencias recientes por lesión, aportando experiencia y calidad a una plantilla que afrontará importantes ausencias por motivos físicos y personales. Este martes, el equipo dirigido por Sonia Bermúdez buscará defender su título de campeonas del mundo ante un combinado islandés caracterizado por su fortaleza física y presencia internacional, como detalló el medio consultado.

Tal como consignó la fuente, el encuentro se disputará en el Estadio Skyfi Castalia de Castellón de la Plana, a partir de las 19.00 horas y con transmisión por La 1. España inicia así el camino que podría llevarla a su cuarta participación consecutiva en una Copa Mundial y, potencialmente, a revalidar el título obtenido en Sídney el 20 de agosto de 2023. El equipo nacional, dirigido por Bermúdez desde hace varios meses, afronta seis partidos entre este martes y el 9 de junio para luchar por el primer lugar del grupo, posición que otorga el billete directo a Brasil, evitando las eliminatorias de repesca que disputarían los equipos que terminen por detrás en la clasificación, según informó la publicación original.

Entre las bajas de la convocatoria destacan las de Cata Coll, Irene Paredes, Mapi León, Laia Aleixandri y Esther González, lo que obliga a la entrenadora a realizar al menos cinco cambios respecto al último once que ganó 3-0 a Alemania en la final de la Liga de Naciones hace tres meses, detalló el medio consultado. En contrapartida, la seleccionadora ha abierto la puerta a una nueva generación de jugadoras, incluyendo varias jóvenes que debutarán en esta fase clasificatoria, tal como reportó la misma fuente.

La portería genera dudas entre los aficionados y la prensa, puesto que Misa Rodríguez, campeona del mundo con España y actual jugadora del Real Madrid, regresa en gran forma para disputar la titularidad con Adriana Nanclares, quien ha rendido satisfactoriamente en las oportunidades que le han otorgado, según mencionó la fuente de referencia. En el eje de la defensa, el seleccionador plantea una pareja inédita, probablemente formada por María Méndez y Laia Codina, esta última con un papel más destacado recientemente en el Arsenal inglés. Sandra Villafañe del Madrid CFF y Martina Fernández, jugadora del Everton, integran la lista de posibles alternativas defensivas que podrían debutar en este ciclo clasificatorio, en línea con la apuesta de Bermúdez por nuevos talentos.

De acuerdo con la información divulgada, en el centro del campo se perfila una línea formada por Patri Guijarro, Alexia Putellas y Vicky López, una mezcla de experiencia y juventud que busca asegurar la circulación y el control del juego ante la esperada presión adversaria. El ataque ofrece diversas variantes: Mariona Caldentey, quien alcanzará los 100 partidos internacionales con la selección, ocupará una de las bandas, mientras que Claudia Pina, gracias a su rendimiento reciente, parte como favorita para integrar el trío ofensivo. Salma Paralluelo podría asumir el rol de delantera centro, aunque la presencia de jugadoras de banda como Athenea del Castillo o Eva Navarro podría generar modificaciones tácticas, de acuerdo a las consideraciones del cuerpo técnico. Además, en ocasiones anteriores, Bermúdez ha optado por ubicar a Pina como 'falsa 9' para aumentar la movilidad en ataque y abrir espacios ante defensas compactas como la islandesa.

La lista actual registra once cambios respecto a la convocatoria previa, una renovación parcialmente forzada por las mencionadas ausencias, y que abre el debate sobre la adaptación del grupo a la continuidad o los ajustes de la seleccionadora, que ha mantenido prácticas a puerta cerrada desde el miércoles de la semana pasada, en un intento de proteger las variantes tácticas y sorprender al rival, informó el medio consultado.

En la presentación de los posibles onces, el medio indica que la formación española podría ser: Nanclares; Batlle, Méndez, Codina, Carmona; López, Guijarro, Putellas; Caldentey, Paralluelo y Pina. En el caso de Islandia, la alineación presentada incluye a Runarsdottir; Arnardottir, Sigurdardottir, Viggosdottir, Heidarsdottir; Vilhjalmsdottir, Antonsdottir, Johansdottir; Eiriksdottir, Jonsdottir y Jessen.

Islandia será el primer rival en este ciclo clasificatorio, y aunque nunca ha estado presente en una Copa Mundial, el país ha participado en cinco Eurocopas consecutivas y cuenta con jugadoras que militan en clubes importantes de Europa, como las defensoras Glodis Perla Viggosdottir (Bayern) e Ingibjörg Sigurdardottir (Friburgo), la delantera Sveindis Jonsdottir (Angel City FC), la guardameta Cecilia Rúnarsdottir (Inter), así como la centrocampista Hildur Antonsdottir (Madrid CFF), de acuerdo con el informe original.

El historial de enfrentamientos entre ambos equipos resulta limitado, ya que la única vez que España se midió a Islandia fue en la Copa Algarve de 2017, en un encuentro que finalizó empate sin goles con Sonia Bermúdez en el campo. La experiencia internacional y el rigor físico del conjunto islandés son dos de las características subrayadas por la prensa y el entorno, lo que convierte este primer partido en una prueba relevante para la renovada selección española.

El arbitraje del encuentro estará a cargo de Emanuela Rusta (Albania), según confirmó la fuente, en un estadio que acogerá el primer paso de la vigente campeona del mundo hacia el objetivo de disputar el Mundial de Brasil 2026. El contexto de la clasificación obliga a la ‘Roja’ a buscar una marcha perfecta para evitar repescas, sobre todo teniendo en cuenta que Inglaterra aparece como principal adversario por el primer puesto, y que la presencia de Islandia y Ucrania completa el grupo.

La convocatoria, los ajustes tácticos y el estado físico de las futbolistas, así como la combinación de experiencia y juventud en la plantilla, configuran la propuesta de Sonia Bermúdez para afrontar el inicio de esta competición oficial, detalló la publicación original. La expectación en torno al rendimiento del grupo, la respuesta de las nuevas incorporaciones y el rendimiento ante Islandia dan forma al relato previo al debut, mientras la selección española busca extender su ciclo ganador e iniciar con paso firme el trayecto mundialista.