La CEOE reprocha a Sánchez su postura en el conflicto EEUU-Irán y pide “reconducir la situación” con Donald Trump

La patronal tacha de “amigo y socio fundamental” al país norteamericano y pide tomar al Gobierno tomar posiciones de la mano de la UE

La escalada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, que ha terminado salpicando al Gobierno español tras la decisión del presidente, Pedro Sánchez, de no permitir al ejercito estadounidense utilizar las bases de Rota y Morón ha aumentado la tensión con el anuncio de Donald Trump de “cortar todas las negociaciones” con España. Desde la principal patronal de empresas han señalado su preocupación por como esto puede afectar a las compañías que exportan e importan productos entre ambos países.

“Estados Unidos es un socio fundamental desde el punto de vista económico y político. Confiamos en que nuestras relaciones comercial no se vean afectadas de ninguna manera”, ha señalado la CEOE en un comunicado de prensa difundido este martes tras la comparecencia del presidente estadounidense.

Junto a Cepyme y ATA, la patronal ha mostrado su “profunda preocupación” ante la posibilidad de que EE.UU. interrumpa las relaciones comerciales con España. “Una vez más, consideramos que, en el actual contexto de incertidumbre internacional, es más necesario que nunca ir de la mano de la UE a la hora de tomar posición y adoptar decisiones de índole transnacional, y esperamos que el Gobierno sepa reconducir esta situación”, ha señalado.

Donald Trump expresa su descontento con España, criticando su liderazgo y su contribución a la OTAN. El presidente amenaza con tomar medidas drásticas, como la ruptura de todos los tratos comerciales.

Trump intensifica su ataque a España

Durante una comparecencia llevada a cabo este martes en Washington, a la que asistió el canciller alemán, Friedrich Merz, el presidente de los Estados Unidos cargó contra el gobierno español por no permitir a sus tropas utilizar las bases de Rota y Morón, una decisión tomada por Pedro Sánchez tras los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán, que tuvieron sus respuestas en distintos territorios de la región.

Ante los medios de comunicación, Trump calificó a España de “un aliado terrible” y anunció que ordenó al secretario de Estado, Scott Bessent, “cortar todas las negociaciones” con el Gobierno español. “Podemos volar y utilizarlas, no tenemos que pedir permiso, pero creo que están siendo muy poco amigables”, señaló el presidente republicano.

La respuesta del Gobierno español y el apoyo de la UE

Tras las amenazas del líder norteamericano, el Gobierno a asegurado que España es un miembro clave de la OTAN, que cumple con sus compromisos y contribuye de forma destacada a la defensa del territorio europeo. Además, fuentes del Ejecutivo han destacado que España es una potencia exportadora de la Unión Europea y un socio comercial fiable para 195 países del mundo, entre ellos Estados Unidos, con quien aseguran que se mantiene una relación comercial histórica y mutuamente beneficiosa.

En la misma línea, las mismas fuentes han advertido que, en caso de que la administración norteamericana decidiera revisar los acuerdos entre ambos países, “deberá hacerlo respetando la autonomía de las empresas privadas, la legalidad internacional, y los acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y EEUU”.

La Comisión Europea (CE) expresó este martes, a raíz de las declaraciones de ambos Estados, su confianza en que Estados Unidos respete sus compromisos comerciales y aseguró que velará por que se protejan “plenamente los intereses de la Unión Europea”, según declaraciones del portavoz comunitario de Comercio, Olof Gill.

