El polémico video de la influencer Marta Carreido sobre las vacunas: “Los riesgos pueden ser 0,000001%, pero nunca sabes si te van a tocar”

La influencer Marta Carreido en un video en redes sociales (INSTAGRAM).

En un mundo tan sesgado y dividido entre opiniones, las redes sociales se han convertido en el escenario perfecto para creadores de contenido como Marta Carreido para compartir sus pensamientos a modo de diario. Sin embargo, no todos son bien recibidos por su público. La influencer, que fue madre por segunda vez el pasado mes de octubre con el nacimiento de su hija Kaia, decidió pronunciarse abiertamente este lunes sobre un asunto especialmente sensible, dejando clara su postura y sus dudas al respecto.

Con una comunidad que supera el medio millón de seguidores, Carriedo utilizó sus plataformas digitales para explicar que llevaba tiempo reflexionando sobre este tema. “Me voy a meter en varios berenjenales”, comenzó diciendo en sus historias, consciente de la polémica que podían suscitar sus palabras. Y defendió la importancia de informarse antes de actuar en cuestiones relacionadas con la salud: “Creo que es importante tener toda la información posible antes de tomar una decisión”.

Lejos de posicionarse de forma tajante, la influencer matizó su postura asegurando que no rechaza completamente la medicina, aunque sí cuestiona algunos aspectos concretos de las vacunas. “No estoy a favor del todo de las vacunas. Evidentemente, es superimportante la medicina, pero hay ciertos riesgos. Quiero que se informe a la población y a los padres para que podamos ser libres y decidir voluntariamente si queremos poner determinadas vacunas a nuestros hijos o no, debido a unos riesgos que tienen esas vacunas”, explicó.

En su discurso, Carriedo puso el foco en la casualidad del riesgo, un argumento que ha sido el foco de la polémica. “Que los riesgos pueden ser 0,000001%, pero nunca sabes si te van a tocar”, reflexionaba, comparando esta posibilidad con otros escenarios improbables pero reales, como accidentes o enfermedades graves: “También piensas que nunca vas a morir en un accidente de avión o de tren y hay gente que desgraciadamente lo hace. Tampoco piensas que vas a tener un cáncer y te toca”. Según detalló, su experiencia como madre ha influido directamente en esta forma de pensar, especialmente tras el nacimiento de su segunda hija.

La influencer reconoció que su actitud ha cambiado con respecto a su primera maternidad. “Con Noah no lo pensé tanto y me iba dejando llevar, pero con Kaia estoy viviendo la maternidad de forma más tranquila y relajada”, señaló. Este cambio, según sus propias palabras, le ha llevado a cuestionarse decisiones que anteriormente asumía sin demasiadas dudas.

Para reforzar sus teorías, Carriedo aseguró que lleva meses documentándose a través de vídeos en redes, informes y opiniones de expertos. “Lo único que estoy diciendo es que nos informemos de información verídica y real”, afirmaba, haciendo referencia a contenidos que, según ella, proceden de fuentes fiables. Sin embargo, este punto ha sido uno de los más discutidos por otros usuarios, ya que desde hace años se defiende la necesidad de diferenciar entre voces realmente expertas a simplemente personas ofreciendo una opinión en redes.

Uno de los momentos más personales de su intervención llegó cuando relató la reacción de su hija tras recibir algunas vacunas. “Yo he vacunado a Kaia de las que se ponían al nacer. Se puso fatal, le dio fiebre y se le hincharon las piernas”, explicó. Según detalló, decidió dar el paso solo por el miedo y la presión de las personas de su entorno: “Lo hice más por la gente que tenía a mi alrededor”.

A partir de ahí, la influencer planteó una reflexión más amplia sobre la libertad de elección en cuestiones sanitarias. “Solo quiero que tengamos la potestad de decidir si meterles a nuestros hijos una serie de componentes”, defendió, aludiendo a casos de familias que, según su percepción, han sufrido efectos adversos: “Tenía miedo de que saliera mal como le ha pasado a muchos niños y familias”.

Las redes se disparan

Sus declaraciones no han pasado desapercibidas y han provocado una avalancha de reacciones. “¿Las vacunas le dan miedo pero infiltrarse la cara no?“, opinaba un usuario en la red social X. Mientras, otro respaldaba su teoría: ”Mejor pincharse bótox y ácido hialurónico, que tienen efectos beneficiosos como necrosis, parálisis facial, cefalea, reacciones alérgicas o hematomas, entre otros".

Sea como fuere, la defensa de la creadora de contenido sobre la necesidad de información por parte de los padres está totalmente justificada. Sin embargo, sus seguidores recaen en la necesidad de revisar a su vez los químicos que llevan las prendas que utilizan los niños o los componentes nutricionales de los alimentos ultraprocesados que ingieren, así como el daño para la salud que supone vivir en grandes ciudades como Madrid, en las que en muchas ocasiones se disparan los niveles de contaminación por ozono.