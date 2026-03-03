Carmen Truyols, anestesista: “No llevo a mis hijos por la noche al hospital nunca. Los intento llevar a las 9 de la mañana, cuando ha cambiado la guardia”

Carmen Truyols, anestesista: "No llevo a mis hijos por la noche al hospital nunca" (Composición Infobae)

El colectivo de médicos de toda España ha dado comienzo este 2026 a una serie de protestas reivindicando sus condiciones laborales como protesta por el anteproyecto del Estatuto Marco. El texto lleva sin reformarse desde 2003 y se pone el foco en las jornadas excesivas y las guardias que afectan tanto al bienestar profesional como a la calidad asistencial ofrecida en los hospitales.

La anestesista y reanimadora Carmen Truyols ha expuesto las consecuencias personales y familiares que tiene la actual sobrecarga en el sistema sanitario. La profesional ha acudido al programa Quovm Pódcast para ser entrevistada por Javi Cabello, donde ha confesado algo que no haría jamás sabiendo la situación actual de los médicos: “Yo sinceramente no llevo a mis hijos por la noche al hospital nunca. Los intento llevar a partir de las nueve de la mañana porque pienso que ha cambiado la guardia. No creo que ningún médico vaya a urgencias por la noche por gusto, porque hay que estar loco”.

En su testimonio, Carmen Truyols ha advertido sobre la presión extrema que viven los sanitarios en los hospitales. La ha descrito como una situación límite tanto física como emocionalmente del personal médico y ha puesto el foco en la poca inversión que realizan las instituciones públicas a todo lo relacionado con esta área: “El dinero no se quiere gastar en médicos en este país”.

Guardias de 24 horas y un ritmo frenético

Carmen Truyols ha detallado el ritmo de trabajo habitual en los servicios médicos, ejemplificando con su propia experiencia. La semana laboral de muchos facultativos queda marcada por tramos de guardia que duran 24 horas, lo que provoca una acumulación de cansancio que pone en riesgo la vida del propio trabajador y del paciente.

Ejemplifica el problema con una de las últimas tragedias ocurridas en España: el accidente de Adamuz. “Los médicos de Adamuz, cuando llegaron los primeros heridos al hospital, llevaban doce horas. Se pasaron doce más operando”, afirma la médico en Quovm Pódcast. Truyols ha reconocido el profundo cansancio que arrastran los profesionales tras una guardia de este tipo. La combinación de jornadas normales y turnos de 24 horas, seguidos de la obligación de reincorporarse sin un período de descanso normal, genera un desgaste físico y emocional que repercute incluso en las decisiones cotidianas de los propios profesionales sanitarios.

Este es uno de los motivos por los que las organizaciones médicas han convocado paros indefinidos durante todos los meses hasta que consigan llegar a un acuerdo con el Ministerio de Sanidad. Los médicos enfrentan unas condiciones particulares y discriminatorias frente a otros colectivos. El nuevo Estatuto Marco reduciría su jornada a un máximo de 45 horas, pero no incluye las guardias.

Salarios y jóvenes médicos en el foco de la preocupación

La cantidad de horas que trabajan los médicos por turno no es la única preocupación del colectivo sanitario. Estudiante y médicos residentes (MIR) también siguen este proceso con especial preocupación. La Asociación MIR España considera que el principal problema aún son las guardias de 24 horas y creen que las mejoras apenas son tangibles.

Además, la situación de los MIR está en un estado de “precariedad bastante grande”, según afirma David Montes Cánovas, portavoz de la organización Asociación MIR España. Los residentes se encuentran por debajo del salario mínimo interprofesional en lo que se refiere a sueldo mensual y en las Comunidades Autónomas que se supera, lo hacen por muy poco. Son unas retribuciones que no se han actualizado desde 2008 y siguen dependiendo de las guardias para alcanzar unas cifras más dignas.

La fuga de talentos de profesional sanitario es otro problema a abordar, que es una consecuencia de las condiciones laborales actuales de los trabajadores MIR y de los salarios que cobrarían en caso de emigrar fuera de España.