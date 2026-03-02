España

Un grupo de voluntarios entierra árboles de Navidad en una playa de Inglaterra: “Fue lo último que se me ocurriría, pero es fantástico”

Este proyecto desempeña un papel esencial en el fortalecimiento natural de las defensas costeras

Fylde Coast (Fylde Coast Energy)
Fylde Coast (Fylde Coast Energy)

Miles de árboles de Navidad han sido retirados en la costa de Fylde, en Lancashire (Inglaterra) para desempeñar un papel esencial en el fortalecimiento natural de las defensas costeras. Esta acción la realizaron los voluntarios del Fylde Sand Dunes Project y organizaron la recolección y el entierro de estos abetos en la arena.

La iniciativa ha contado con la participación de residentes, organizaciones benéficas y empresas con el objetivo de proteger tanto las viviendas como las carreteras cercanas como el entorno faunístico local. Esta acción se ha consolidado como una solución pragmática y sostenible frente a la creciente erosión de las dunas.

La responsable principal del proyecto, Amy Pennington, ha declarado a la BBC que la relevancia de esta acción se explica porque en los últimos 150 o 200 años se ha perdido el 80% de estas formaciones arenosas. El programa resulta muy importante no solo para la seguridad de quienes viven en las inmediaciones, sino también para la conservación de la biodiversidad.

“La labor que desarrollamos ayuda a restaurar las dunas, creando espacio vital para muchas especies y animales autóctonos que no podrían sobrevivir en otros hábitats”, explica Amy Pennington a la BBC.

Acciones voluntarias y conciencia ecológica

Los ejemplares donados se sitúan frente a las dunas existentes con la esperanza de que funcionen como una barrera natural contra el avance del mar. El funcionamiento es sencillo y eficaz, ya que el viento acumula arena entre las ramas de los árboles que se depositan, favoreciendo la formación de nuevos montículos y fortaleciendo el ecosistema dunas.

Desde 2013, centenares de voluntarios se suman anualmente a esta iniciativa, empleando palas para procurar que el impacto sea positivo tanto medioambiental como social.

Wilson Clark es otra de las personas que ha colaborado este año y ha mostrado su entusiasmo por participar, tal y como explica a la BBC. “Me parece una causa estupenda”, afirma. “Está claro que aporta mucho al medio ambiente al proteger y ayudar a regenerar las dunas”.

Por su parte, Lisa Kneadle, otra voluntaria, ha reconocido su sorpresa al descubrir la utilidad que se puede dar a los árboles de Navidad tras su uso festivo. “Nunca hubiese imaginado algo así, pero me parece increíble”, explica a la BBC.

El valor ambiental de las dunas de la costa de Fylde

Las dunas que bordean la costa de Fylde constituyen el hábitat de un importante conjunto de especies vegetales y animales. Estos espacios han sido declarados como un lugar de especial interés científico debido a su función en la protección y promoción de especies que cuentan con reconocimiento tanto internacional como nacional.

La playa de Poo en Asturias

Su playa es un lugar tranquilo, que ofrece un respiro de todo el ajetreo de las zonas más concurridas. Es un sitio de fácil acceso ubicado al noroeste de Inglaterra y que se extiende aproximadamente 80 hectáreas entre Starr Gate, al suroeste de Blackpool, y Lytham St Annes al sur.

Su función de defensa costera contra el Mar de Irlanda la convierte en una barrera natural de “defensa blanda” y, durante las tormentas, estas dunas liberan arena que absorbe la energía de las olas y reduce el impacto en la zona urbana.

Además, en cuanto a biodiversidad, albergan más de 280 especies de plantas y son el hogar de más de 150 especies de mariposas y polillas. Estas dunas son una zona de cría de aves como escribanos palustres, tarabillas comunes y alondras. Además, albergan poblaciones de lagartijas comunes y de arena, esta última siendo la más rara de todo el Reino Unido y tras reintroducciones que tuvieron éxito.

Con el paso del tiempo, estas dunas han ido perdiendo extensión. Hace 150 años eran mucho más largas, pero la expansión urbanística ha provocado la pérdida de más del 80% de las dunas originales en Lancashire. Por ello, es fundamental su cuidado y conservación.

