La playa de Asturias con dunas y un frondoso bosque que es un monumento natural

Este arenal descubre un paisaje de gran belleza y es un destino ideal para el verano gracias a sus aguas y arena fina

Daniel Borrego

Por Daniel Borrego

Vista de la playa de
Vista de la playa de Frexulfe, en Asturias (Adobe Stock).

Con un litoral que reúne más de 200 playas, Asturias se posiciona como uno de los principales destinos veraniegos de España. La región sobresale por la preservación de su entorno natural, ya que su costa es la menos urbanizada del territorio nacional, lo que permite contemplar paisajes excepcionales dominados por espectaculares acantilados. Esta característica ha dado lugar al nombre de Costa Verde, y tanto sus arenales como sus pueblos marineros atraen cada año a numerosos visitantes interesados en explorar y disfrutar cada uno de sus rincones.

Uno de los más fascinantes es la playa de Frexulfe, un extenso arenal situado cerca del pueblo de Puerto de Vega, muy cerca de la frontera con Lugo. Este enclave sorprende al viajero con su arena fina y agua cristalina, siendo un lugar ideal para el baño durante el verano, aunque hay que tener precaución con las corrientes y el oleaje.

Además, Frexulfe no solo es célebre por sus dimensiones, que se extienden a lo largo de 820 metros de arena fina y tostada, sino por estar incluido en un monumento natural homónimo que abarca unas 15 hectáreas. En este espacio protegido conviven especies animales y vegetales muy poco frecuentes a nivel nacional. Entre las especies botánicas destaca el escaso Tohantus Marítimus, mientras que en la fauna sobresale la presencia del Cormorán Moñudo, un ave emblemática de la zona.

Unas vistas increíbles y todos los servicios

Vista de la playa de
Vista de la playa de Frexulfe, en Asturias (Adobe Stock).

La playa se caracteriza por su exposición directa al mar Cantábrico, lo que genera fuerte oleaje y convierte el extremo oriental, donde desemboca el arroyo de Piñera o Frexulfe, en la única zona habilitada para el baño y considerada segura, especialmente bajo la vigilancia de los servicios de socorrismo. Este enclave, orientado al norte, resulta atractivo no solo para los apasionados del mar, sino también para quienes buscan paisajes espectaculares y un ambiente aún muy poco urbanizado.

Por si fuera poco, los viajeros que se acerquen hasta el arenal disponen de una completa oferta de servicios durante todo el año. El enclave cuenta con aparcamiento, incluidas plazas adaptadas para personas con movilidad reducida, lavapiés, duchas y servicio diario de limpieza. Además, existe un hospital cercano y varios establecimientos de bebidas a pie de playa. Durante la temporada estival, la oferta se amplía con la presencia de socorristas, aseos accesibles, papeleras y una silla anfibia para facilitar el baño a personas con movilidad reducida.

También se habilita un establecimiento de comidas para que los usuarios puedan disfrutar de la jornada sin necesidad de abandonar el entorno. De este modo, su singularidad ecológica, la calidad de sus servicios y la belleza de su sistema dunar convierten a la playa de Frexulfe en un lugar imprescindible para quienes desean combinar naturaleza, seguridad y comodidad en su visita al norte de España.

La playa de Poo en Asturias

Cómo llegar

A la playa de Frexulfe se puede llegar tanto a pie como en coche y además cuenta con accesos sencillos. Para llegar hasta ella en coche desde Oviedo el viaje tiene una duración estimada de 1 hora y 10 minutos por la vía A-8. Por su parte, desde Lugo el trayecto es de alrededor de 1 hora y 40 minutos por la misma vía.

